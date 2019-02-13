فيديو شيطانى يؤثر على صحة كل من يشاهدة" السبب"

إستطاع مقطع فيديو نشره موقع "ريديت" الخاص بالفيديوهات المصورة، تحقيق نسبة عالية من المشاهدات والتعليقات، بسبب تأثيره "الكارثي" على صحة كل من شاهده.

وأطلق بعض المعلقين على الفيديو، الذي نشره مستخدم لقب نفسه على الشبكة بـ"Papier4": "فيديو شيطاني" بسبب الألم الذي يخلفه بعد مشاهدته، بحسب "روسيا اليوم".

وبعد مشاهدة الفيديو، قال مستخدمون آخرون إنه سبب لهم آلاما حادة وصداعا مبرحا أثناء مشاهدته، فعلق أحدهم أن الصداع لم يبدأ بتلك السرعة أبدا كما حصل لدى مشاهدته الفيديو".

وصور الفيديو خطوطا بيضاء غير متساوية تقطع خلفية سوداء اللون، وتوقع بعض المعلقين الذين شاهدوا الفيديو أن الدماغ يحلل الخطوط غير المنتظمة ويعتبرها من الرموز الخطرة، لذلك فإن ردة فعل الجسم على الفيديو حرضت المظاهر السلبية لمشاهده ودفعته للشعور بالألم.