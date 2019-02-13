حالة طوارئ فى شمال روسيا بسبب هجوم الدببة

وصل فريق من الخبراء والعلماء الروس إلى أرخبيل "نوفايا زيملايا" في منطقة القطب الشمالي النائية في روسيا، ويسكنها بضعة آلاف من الأشخاص؛ لإيجاد حل فوري لإبعاد الدببة القطبية عن المدينة، حسبما أفادت شبكة "euronew".

وتوقع رئيس إدارة الموارد الطبيعية في المنطقة، أن يخدر العلماء الدببة القطبية لإزالتها من المناطق العامة، معتبرًا أنه يبدو الخيار الأفضل الوقت الحالي، ولكن لا يوجد ما يضمن أنه سيكون فعالاً".

وجاء هذا بعد أن هاجم 52 دبًا قطبيًا المكان، ما دفع السلطات المحلية إلى إعلان حالة الطوارئ، ومنع الأهالي من الخروج من المنازل خوفًا من هجوم الدببة.

وكانت السلطات الروسية فرضت حظرًا على قتل الدببة القطبية أو اصطيادها؛ لتراجع أعدادها حول العالم، وقررت الحكومة إرسال وفدًا من الخبراء للمنطقة لدراسة تصرفات الدببة.

ويشير العلماء إلى أن "الدببة القطبية" لا تهاجم الإنسان إلا في حالات نادرة، غير أن ذوبان الجليد القطبي قد يدفعها لأن تكون أكثر عدائية.