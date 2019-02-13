تعرف على الأغراءات التي تقدمها المجر للتشجيع على الانجاب

قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن المجر ستقدم للأمهات اللواتي لديهن أربعة أطفال على الأقل إعفاء مدى الحياة من ضريبة الدخل في محاولة لزيادة معدلات المواليد، بحسب تصريحات رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، الذي أشار إلى أن هناك إجراءات يجري اتخاذها لوقف تراجع عدد السكان دون الاعتماد على المهاجرين الجدد.

وتابعت الصحيفة البريطانية، إن "أوربان" كشف أن الحكومة المجرية ستقدم مجموعة من المزايا، بما في ذلك دعما 2.5 مليون فورنت "حوالي 7 آلاف جنيه إسترليني" للسيارات ذات السبعة مقاعد للعائلات التي لديها ثلاثة أطفال أو أكثر.

وتابعت الصحيفة أن النساء تحت سن الأربعين اللواتي يتزوجن للمرة الأولى سوف يحصلون على قرض منخفض الفائدة بقيمة 10 ملايين فورنت، "28 ألف جنيه استرليني".

وقال أوربان، الذي يتخذ موقفا متشددا من الهجرة في السنوات الأخيرة، إن مبادرته تهدف إلى ضمان بقاء الأمة المجرية، وتابع: "علينا أن نفهم أن الشعوب الأوروبية قد وصلت إلى مفترق طرق تاريخي".

ولم يكن هناك تقدير حكومي فوري لتكلفة التدابير الجديدة، لكن كبير موظفي رئاسة الوزراء جيرجيلي جوليس، ذكر أن أوجه الإنفاق الجديد سيتم تمويله من الاحتياطيات العامة أو عائدات الفائض في ميزانية 2019.