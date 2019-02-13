محمد بن راشد يشهد إطلاق العلامة التجارية الجديدة لمطار دبي الدولي

اسماء السيد - دبي: شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، احتفال مطارات دبي بإطلاق العلامة التجارية الجديدة لمطار دبي الدولي.

جاء ذلك خلال حفل رسمي أقيم اليوم في حي دبي للتصميم، وجرى خلاله الإعلان عن خطط مطارات دبي للارتقاء بتجربة المسافرين عبر مطاراتها، والتحول من مشغّل للمطارات إلى مؤسسة تركز على المسافرين في المقام الأول، وتعبّر عن التزامها في جعل مطار دبي الأكثر ازدحاما في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين، افضل مطار في العالم على الاطلاق.

العلامة التجارية الجديدة

وتعكس العلامة التجارية الجديدة القيم الفريدة لإمارة دبي، التي تتمثل بمستويات ضيافة لا تضاهى، وعزيمة لا تعرف المستحيل، وانفتاح على الأفكار المبتكرة، ومجموعة هائلة من التجارب الفريدة والاستثنائية.

وستسهم العلامة التجارية الجديدة في تحويل مطار دبي الدولي إلى تجربة افتراضية غامرة تقدم أشهر معالم دبي في المطار، ترافقها مجموعة من العروض الموسيقية والفنية والثقافية، وحتى عروض الأزياء، التي تجسد بمجموعها الثقافة المحلية وتحتفي بالتنوع الذي تحفل به دبي. وسيضم المطار مناطق تجمع وجهات متنوعة وتحتوي على منافذ لتجارة التجزئة والمأكولات والمشروبات العالمية بهدف تلبية احتياجات المسافرين على اختلافها.

وأكد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم مواصلة إمارة دبي مساعيها الرامية لريادة قطاع الطيران على مستوى العالم، بطموح لا حدود له وبالتركيز على الابتكار والاستثمار في المجالات الحيوية، مشيراً سموه إلى أن قطاعات الطيران والسياحة والسفر تُعد من الركائز الرئيسية لنمو إمارة دبي ونجاحها.

ومن جانبه، قال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي: "نفخر بإطلاق العلامة التجارية الجديدة لمطار دبي الدولي، التي تجسّد توجهنا الجديد لنكون مطاراً مستقبلياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وذلك من خلال التركيز على المسافرين، بمنهجية تشمل الضيافة والرعاية وتعكس روح إمارة دبي الحقيقية".

وأضاف "ستكون العلامة التجارية الجديدة طريقنا للتواصل مع العالم، بتسهيل السفر إلى أكثر من 240 وجهة في مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى تقديم تجربة غامرة للمسافرين تتيح لهم تجربة ثقافة وموسيقى ومأكولات وفنون مختلفة، وهذا بدوره يجسد المحور الذي قام عليه مطار دبي الدولي، وإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، والذي ستمثله علامتنا التجارية الجديدة مع سيرنا الحثيث نحو المستقبل".