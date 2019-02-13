النائب العام يأمر بحظر النشر في قضية "الفيديوهات الجنسية"

دبي - بواسطة محمد فارس © النائب العام نبيل صادق النائب العام نبيل صادق

كتب- طارق سمير:

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضيتين رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر، و8242 لسنة 2019.

وخاطب النائب العام، في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، لحظر النشر في القضيتين سالف ذكرهما، بالوسائل الإعلامية المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية لحين انتهاء التحقيقات، فيما عدا البيانات التي من مكتب النائب العام بشأنها.

وكلَّف النائب العام، أمس الثلاثاء، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تقنية لحجب المواقع التي تبث أي صور أو مواد مسجلة أو مقاطع فيلمية، بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضيتين رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر، و8242 لسنة 2019.

وطلبت النيابة من وزارة الاتصالات إخطار النيابة العامة بالمواقع التي تخالف القرار سالف الذكر. © متوفر بواسطة Masrawy for Applications and Digital Content 0