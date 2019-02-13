"أنصار الله" تعلن مقتل عسكريين سودانيين وسعوديين شمال غربي اليمن

ذكر المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على "تويتر"، أن مقاتلي الجماعة "فجروا عبوة ناسفة بآلية للجيش السوداني المشارك ضمن قوات التحالف العربي، أثناء مرورها في صحراء ميدي شمال غربي حجة".

وأضاف أن "الكمين أسفر عن إعطاب الآلية ومقتل وإصابة من كانوا على متنها من العسكريين السودانيين".

في سياق آخر، أفاد المركز بـ "قنص مقاتلي أنصار الله جنديين سعوديين في منطقة الصوح التابعة لمديرية كتاف في محافظة صعدة قبالة قطاع نجران جنوب غربي السعودية".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH

وتشارك قوة سودانية ضمن تحالف عسكري عربي تقوده السعودية ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أعلنت الجماعة، عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمها، أن مقاتليها "استهدفوا آليتين في مثلث المتينة بمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، ما أسفر عن مقتل خمسة جنود سودانيين".

وقبل أسبوع سقط جنديان سودانيان برصاص قناصة الجماعة شمال صحراء مديرية ميدي، بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.

ويقوم التحالف العسكري العربي الذي تقوده السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، بعمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/ يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.