واشنطن: ضابطة سابقة في القوات الجوية تتجسس لصالح #إيران

صحيفة الخليج الالكترونية

اتهمت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء ضابطة أميركية بالتجسس لصالح الحرس الثوري الإيراني.

وقالت الولايات المتحدة، إن الضابطة المتهمة “مونيكا ويت” عملت في سلاح الجو الأميركي وذهبت لإيران، مبينة أن “ويت” كشفت لطهران أسماء شخصيات أمنية.

وأضافت أن الضابطة قدمت معلومات قد تسبب ضرراً أمنياً بالغاً، معلنة فرض عقوبات على مؤسسات على صلة بها.

كما اتهمت واشنطن 4 إيرانيين لشن هجمات إلكترونية على مسؤولين أميركيين.

من جانب آخر، كشفت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على تسعة إيرانيين ومؤسستين إيرانيتين، من بينها منظمة “الأفق الجديد” المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وأفادت الوزارة بأن الحرس الثوري استخدم مؤتمرات “الأفق الجديد” للتجسس وتجنيد العملاء.