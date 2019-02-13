إيران.. 20 قتيلاً في هجوم انتحاري على حافلة لـ #لحرس_الثوري

صحيفة الخليج الالكترونية ذكرت وكالة أنباء إيران، مساء الأربعاء، مقتل 20 شخصاً وجرح 20 آخرين في هجوم انتحاري على حافلة تابعة للحرس الثوري الإيراني. وذكرت “إرنا” نقلا عن مصدر مطلع، أن الهجوم تم على طريق خاش زاهدان في محافظة بلوشستان الإيرانية جنوب شرق البلاد.

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