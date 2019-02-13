شكرا لقرائتكم خبر عن للحد من الحوادث.. فرق أمنية على مدار الساعة بطريق «غميقة – الليث» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بدأت جهات أمنية – ممثلة في الشرطة والبحث السري والمرور – في محافظة الليث مهام عملها على طريق “غميقة – الليث”؛ وذلك للحد من السرعات القاتلة بعد صدور توجيهات عُليا بتأمين الطريق الذي شهد حوادث دامية، راح ضحيتها الكثير من الأبرياء.

وباشرت الجهات الأمنية، مهام عملها على طريق “غميقة – الليث” بشكل فعلي بدءاً من مساء اليوم في رصد مخالفي السرعات والتجاوزات الخاطئة؛ إذ سيتم إحالتهم لهيئة المخالفات المرورية لتطبيق العقوبات بحقهم بهدف الحد من الحوادث المرورية التي يشهدها الطريق.

وتم تكوين فرق مدعمة بالدوريات، تعمل على مدار الساعة، وسوف تقوم بتطبيق النظام المروري بحق المخالفين.