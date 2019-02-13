انت الان تتابع حفيدة صدام حسين: مهددون بالقتل من مصادر غير معروفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكدت حفيدة رئيس العراق الأسبق، صدام حسين، أن تهديدات القتل ما زالت تلاحق والدتها وكل أفراد عائلتهم بشكل مستمر وفي كل مكان من مصادر مجهولة، إذ قالت كريمة رغد صدام حسين، حرير حسين كامل، في حوارها مع سبوتنيك: «إن عائلة الرئيس الراحل، وخصوصا أمي رغد، ومن ثم نحن أولادها، نتلقى، تهديدات من جهات غير معلومة وغير معروفة بالنسبة لنا، وبشكل مستمر»، مضيفة، «نحن نفهم ذلك حينما يتم منعنا من قبل الأمن المكلف بحراستنا في الكثير من الأيام من الخروج وممارسة حياتنا الطبيعية».

وكشفت الحفيدة حرير، في حوار هو الأول لها، أجرته معها مراسلة الموقع الروسي في العراق، عن ذكريات وخفايا مغادرتهم البلاد بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003. وتعيش حفيدة صدام حسين، وأمها رغد، وخالتها رنا في الأردن، بعد مغادرتهم العراق إثر الاحتلال الأمريكي البريطاني للبلاد عام 2003، بعد حصولهم على جوازات سفر

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