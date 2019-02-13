طفل أسترالى يحكى قصة حملة لأمة قبل ولادتة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصة غريبة لطفل أسترالي صغير روى لوالديه أحداثا حصلت قبل ولادته، وتناقلت قصة الطفل المعجزة البالغ من العمر 4 سنوات وسائل إعلام، حيث نشرت والدته القصة على صفحتها على "فيسبوك".

وقالت الأم الأسترالية، لاورا مازّا، إنها أصيبت بصدمة كبيرة، عندما سمعت طفلها "لوكا"، يسرد عليها قصة أشبه بالخيال، حصلت معها قبل ولادته ولم تبح بها لأحد من قبل، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وردد "لوكا" لوالدته عدة مرات قوله: "لقد عشت في بطنك، ثم مت وأصابني الحزن بعدها وتحولت إلى ملاك واشتقت إليك لذلك ولدت من جديد أنا سعيد لأنني استطعت أن أجدك مجددا".

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وذكرت "لاورا" أنها كانت قد حملت قبل "لوكا"، لكن حملها لم يكتمل بسبب تعرضها للإجهاض، ولم تخبر أي أحد بموضوع حملها الأول وإجهاضها، وبعد ذلك حملت "بلوكا" وولدته، ولاحظت عليه علامات ذكاء فارقة تسبق عمره بسنوات.

وتعتقد "لاورا" أن ابنها البالغ من العمر 4 سنوات، ليس إلا ذلك الطفل الذي لم تلده حينها، وقد عاد إليها بمعجزة.