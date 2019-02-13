اليوم "الثلاثاء" الإحتفال باليوم العالمي للراديو "تفاصيل"

يعتبر الراديو من أقدم وسائل الترفيه في العالم، حيث أنه كان يعتبر من وسائل التسلية الأولى في بلدان العالم المختلفة قبل اختراع التلفاز بشكل خاص.

ويحتفل العالم في الـ13 من فبراير من كل عام بتلك الوسيلة المسموعة، ودورها الهام التي تقدمه في تقدم المجتمعات والشعوب.

وتعود فكرة الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة إلى الأكاديمية الأسبانية للإذاعة، التي قدمت مقترح لهيئة اليونسكو في سبتمبر من عام 2011، لاختيار يوم مميز كي يحتفل فيه العالم بالراديو والإذاعة، وقد وقع الاختيار أخيرا على يوم 13 فبراير من كل عام، وذلك بالتزامن مع ذكرى إطلاق إذاعة الأمم المتحدة عام 1946.

وعلى مدار عشرات الأعوام قدمت الإذاعة المصرية المئات من البرامج الإذاعية التي تركت بصمات كبيرة مع المستمعين، وبسؤال "الوطن" لمجموعة من المستمعين، عن أفضل البرامج التي تركت علامات معهم منذ إذاعتها حتى الآن، والتي لازالوا يشغفون على متابعتها، كانت تلك مجموعة من أبرز إجاباتهم:

قالت دينا فتحي، فتاة جامعية: "براعم الإيمان، من أكثر البرامج التي مازالت تتابعها وتسمعها بشكل يومي حتى الآن".

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وأوضحت آية محمد، ربة منزل، أن والدتها كانت من متابعي البرامج الإذاعية باستمرار، فقالت: "كلمتين وبس، ماما كانت دايما بتشغله الصبح، ومن صغري وانا اتعودت أتابع برامج كتير زيها".

بينما قالت نغم محمد، موظفة: "من أجمل البرامج القديمة اللي بحب اسمعها همسة عتاب، وأريد حالًا".

وأوضح يس حمدي، شاب ثلاثيني، أنه كان يحب الاستماع لبرنامج "أبلة فضيلة"، باستمرار في مرحلة طفولته.

فيما قال علي عبد الرحمن، 27 عاما: "كنت بحب أسمع دايما برنامج كلمتين وبس بتاع فؤاد المهندس، وعلى الناصية للإعلامية آمال فهمي".