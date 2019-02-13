منظمة الصحة العالمية : مليار شخص سنويا يفقدون سمعهم "أعرف السبب"

حذرت منظمة الصحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، أن هناك أكثر من مليار شاب في الجيل الحالي من محبي الموسيقى يواجهون خطر فقدان السمع، بسبب استخدام مشغلات صوتية لا تحد من المستويات الخطرة من الضوضاء.

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز"، فان المنظمة أكدت أن 466 مليونا في جميع أنحاء العالم يعانون من تدهور السمع، مقارنة بنحو 360 مليونا في 2010، وإن من المتوقع أن يزداد هذا الرقم إلى الضعف تقريبا أي ما يعادل واحدا من كل عشرة أشخاص بحلول 2050.

وفي نفس السياق، قالت شيلي تشادها، وهي طبيبة، تعمل في برنامج الوقاية من الصمم وفقدان السمع بالمنظمة، خلال إفادة صحفية: "أكثر من مليار شاب يواجه خطر فقدان السمع، وهذا ببساطة بسبب أمر يستمتعون به كثيرا، وهو الاستماع بشكل منتظم للموسيقى عبر سماعات الأذن".

وأضافت "تشادها": "ما نقترحه هو خصائص محددة، مثل خفض الصوت تلقائيا، وتحكم الآباء في مستوى الصوت بحيث يكون لديهم الخيار، إذا تجاوز أحد الحد المفروض للصوت، أن يقوم الجهاز تلقائيا بخفض الصوت إلى مستوى لا يمكن أن يؤذي آذانهم".

ووجهت المنظمة المصنعين والمنظمين على ضمان أن تكون الهواتف الذكية وغيرها من المشغلات الصوتية، مزودة ببرامج تضمن ألا يستمع الناس لموسيقى صاخبة لفترة طويلة من الوقت.