النائب العام يأمر بحظر النشر في قضيتي «الفيديوهات الفاضحة»

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قررت النيابة العامه حظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامه في القضيتين رقمي 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر، و8242 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر، والمعروفة إعلاميًا بـ«الفيديوهات الفاضحة».

وقال بيان للنائب العام أنه يامر بحظر النشر في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والاجنبية وغيرها من النشرات أيًا كانت وكذلك المواقع الإلكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيهما عدا البيانات التي تصدر من النائب العام بشأنهما.

حظر نشر