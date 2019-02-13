سفير الرياض في بيروت: رفع الحظر على سفر السعوديين إلى لبنان

أعلن السفير السعودي في بيروت، وليد البخاري، اليوم الأربعاء، أنه سيتم رفع الحظر عن سفر السعوديين إلى لبنان.

وأشار السفير السعودي إلى أنه نظرا لانتفاء الأسباب الأمنية التي دفعتنا لتحذير رعايانا من السفر ونتيجة التطمينات التي سمعناها "نرفع تحذيرنا للمواطنين المسافرين إلى لبنان".

© REUTERS / MOHAMED AZAKIR

وأضاف السفير السعودي بعد لقائه رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الدين الحريري والموفد الملكي السعودي المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا: "قدمنا التهاني إلى دولة الرئيس سعد الحريري وناقشنا جملة قرارات أهمها اللجنة المشتركة بين البلدين وإرسال لجنة من الخبراء للقاء نظرائها في السعودية".

واستقبل رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، الموفد الملكي السعودي، في حضور السفير السعودي وليد بخاري.

ونقل الموفد السعودي إلى رئيس الجمهورية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتهانيهما لمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة. مشدداً على وقوف السعودية الى جانب لبنان ومساعدته في المجالات كافة بهدف تعزيز العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين.

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المسار الإيراني مختلف ولا تعارض معه

وكان قد وصل إلى بيروت، مساء أمس، المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا في زيارة يلتقي خلالها كبار المسؤولين في البلاد.

وقال العلولا من مطار بيروت إن هذه "الزيارة اليوم لتهنئة لبنان بتشكيل الحكومة وإن شاء الله تكون فأل خير على اللبنانيين، وعلى العرب كلهم، لأن لبنان إذا نهض ينهض العرب كله".

وأضاف "الآن بدأنا الحديث مع الحكومة، ولا مفاجآت، ومجرد أن أصبحت في لبنان حكومة نستطيع تفعيل كل الأمور"، مشيرا إلى أن المسار الإيراني مختلف تماما عن المسار السعودي ولا تنافس أو تعارض".

وأكد أن هناك أكثر من 20 اتفاقية بين السعودية ولبنان "وإن شاء الله كلها ستفعل".