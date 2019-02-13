خطر يتهدد الشباب الأردني والجهات المختصة تتوعد "مسألة وقت فقط"

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© REUTERS / Muhammad Hamed
وقال العميد الطراونة في مداخلة هاتفية عبر إذاعة الأمن العام في برنامج "حصاد اليوم": إن استخدام المخدرات تنامى خلال عام 2018 بنسبة 32 بالمئة.
مشيرا إلى أنه في مقابل ذلك، فإن متابعة قضايا المخدرات لدى مديرية الأمن العام زادت بنسبة 61 بالمئة. مبينا أن معضم قضايا المخدرات تستهدف شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و 27 عاما.
وختم الطراونة مداخلته بالتأكيد على أن التعاطي لا علاقة له بالأوضاع الاقتصادية، مبينا أن نسبة 87 بالمئة من المتعاطين يعملون ولديهم مصدر دخل دائم.
يشار إلى أن السلطات الأردنية تتشدد مثل الكثير من الدول حول العالم، في قضايا تهريب وبيع وتجارة المخدرات.
وحرم العفو العام الذي أصدره الملك الأردني عبدالله الثاني قبل أيام قليلة، الاستفادة منه (العفو) كل مرتكبي جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة وجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم "55" لسنة 2006 والشروع فيه.
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