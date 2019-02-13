نتيناهو ينقل لوزير خارجية عمان إعجابه بـ"القرار الشجاع للسلطان قابوس"

وشدد نتنياهو على أن هذه "السياسة الإيجابية قد تؤدي إلى تحقيق السلام والاستقرار لصالح الجميع".

ونقل مكتب نتنياهو، عن الزعيم الإسرائيلي قوله لبن علوي: "يسرني الالتقاء بكم مرة أخرى. القرار الشجاع الذي اتخذه السلطان قابوس بدعوتي إلى زيارة سلطنة عمان يحدث تغييرا في العالم".

وتابع نتنياهو "إنه يمهد الطريق أمام أطراف كثيرة أخرى للقيام بما تفضلتم به، أي الامتناع عن التمسك بالماضي والمضي قدما نحو المستقبل".

وأضاف نتيناهو "أشكركم على هذه السياسة الإيجابية التي تتجه نحو المستقبل والتي قد تؤدي إلى تحقيق السلام والاستقرار لصالح الجميع".

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من جهته قال بن علوي: "هذه هي رؤية جديدة وهامة حول المستقبل. لقد عانت الشعوب في الشرق الأوسط كثيرا لأنهم بقوا في الماضي".

وأتم الوزير العماني "هذا هو عهد جديد يخدم المستقبل ويخدم تحقيق الازدهار لصالح جميع الشعوب".