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#كينيا.. مقتل 5 أشخاص إثر #تحطم_طائرة

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

قال مسؤولون إن خمسة أشاص قتلوا إثر تحطم طائرة خفيفة في مقاطعة كيرشو بكينيا

 

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وقالت هيئة الطيران المدني الكينية إن الطائرة كانت في طريقها إلى منطقة لودوار بشمال غرب البلاد قادمة من بلدة كيكوروك، على بعد 250 كيلومترا جنوب غرب العاصمة نيروبي.

 

وتحطمت الطائرة الخفيفة من طراز سيسنا 206 مع طيارها الكيني وأربعة ركاب أجانب، بعد سقوطها في منطقة زراعية في لوندياني في محافظة كيريكو.

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