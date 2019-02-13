المرصد السوري: 3 قتلى و15 جريحا جراء قصف النظام ريفي إدلب وحماة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاربعاء بمقتل ثلاثة اشخاص وإصابة نحو 15 آخرين جراء قصف قوات النظام ريفي إدلب وحماة .

وقال المرصد ، في بيان صحفي اليوم ، إن شخصين قتلا وأصيب 10 أشخاص جراء قصف النظام مدينة خان شيخون بالريف الجنوبي الشرقي من إدلب ، مرجحا ارتفاع عدد القتلى لوجود جرحى بحالات خطرة.

وأشار إلى تواصل الخروقات في مناطق سريان هدنة الروس والأتراك في المحافظات الأربع والمناطق منزوعة السلاح، حيث قصفت قوات النظام بأكثر من 60 قذيفة، مناطق في قرى وبلدات اللطامنة ولحايا ومعركبة والبويضة بريف حماة الشمالي، ومدينة خان شيخون وبلدة التمانعة وقرية سكيك في الريف الجنوبي الشرقي من إدلب.

وحسب المرصد ، استهدفت قوات النظام بالقذائف المدفعية مناطق في قرى الحويز والتوينة والحرية في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي ما أسفر عن مقتل طفلة وإصابة نحو 5 مواطنين بجراح في التوينة والحويز.

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ولفت المرصد إلى مقتل 79 مدنيا بينهم 30 طفلا و12 امرأة من قبل قوات النظام خلال تطبيق اتفاق الرئيسين الروسي والتركي.

وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان قد اتفقا في شهر ايلول/سبتمر الماضي في ختام لقاء جمعهما في منتجع سوتشي، على إقامة منطقة منزوعة السلاح بمحافظة إدلب .