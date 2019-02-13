بدر الخرافي: "زين" تسجل قفزة هائلة في أرباحها الصافية بنسبة 23% وتسجل 197 مليون دينار عن...

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نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين بدر ناصر الخرافي

أعلنت مجموعة زين أن نتائجها المالية السنوية سجلت معدلات نمو كبيرة على كافة مؤشراتها المالية، حيث قفزت الأرباح الصافية بنحو 23% لتصل إلى 197 مليون دينار (649 مليون دولار)، فيما بلغت ربحية السهم 45 فلس.

وأوضحت زين في بيان صحافي أن الإيرادات السنوية المجمعة حققت طفرة كبيرة بنسبة نمو بلغت 28%، لتسجل 1.3 مليار دينار (4.4 مليار دولار)، مقارنة مع إجمالي إيرادات 1.03 مليار دينار (3.4 مليار دولار) عن العام 2017.

وكشفت مجموعة زين التي تملك وتدير 8 شبكات اتصالات متطورة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عن ارتفاع أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات الـ EBITDA بنسبة 25%، لتصل إلى نحو 519 مليون دينار (1.7 مليار دولار)، وذلك مقارنة مع 414 مليون دينار (1.4 مليار دولار) عن العام 2017، بينما بلغ هامش ربحية الـ EBITDA عن هذه الفترة نحو 39%.

وبينت المجموعة أن قاعدة العملاء نمت بنحو 5% لتصل إلى 49 مليون عميل في كافة أسواقها، مقارنة بقاعدة عملاء بلغت 46.6 مليون عميل عن العام 2017، بينما دفعت استثماراتها في ترقية وتطوير شبكاتها قطاع خدمات البيانات إلى نمو إيرادات المجموعة من قطاع البيانات (باستثناء خدمات الرسائل القصيرة وخدمات القيمة المضافة) بنحو 71%، وذلك مقارنة مع العام 2017، وهو ما مثل 25% من إجمالي الإيرادات المجمعة.

وأفادت المجموعة أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 30 فلس للسهم الواحد، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 (هذه التوصية خاضعة لموافقات الجمعية العمومية والجهات الرسمية)، مبينة أنها بهذه التوصية تواصل سياستها المعروفة عنها في التوزيعات النقدية، بالرغم من تنامي التحديات والظروف المعاكسة التي تشهدها أسواق المنطقة.

وجاءت المؤشرات المالية للمجموعة عن فترة الربع الأخيرة من العام 2018، لتبرز التطور الإيجابي لعملياتها التشغيلية والتجارية، حيث شهدت هذه الفترة نسب نمو مؤثرة، فقد ارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 59% لتصل إلى نحو 59 مليون دينار (196 مليون دولار)، وذلك مقارنة مع 37 مليون دينار (124 مليون دولار) عن نفس الفترة من العام 2017، بينما ارتفعت الإيرادات المجمعة إلى نحو 411 مليون دينار (1.4 مليار دولار)، وذلك مقارنة مع 262 مليون دينار (868 مليون دولار) عن العام 2017، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإستهلاكات (EBITDA) 195 مليون دينار (642 مليون دولار)، وهو ما نجم عنه هامش EBITDA بنسبة 47%.

وعزت المجموعة معدلات النمو القوية التي سجلتها مؤشراتها المالية عن هذه الفترة إلى نمو قاعدة العملاء التي شهدت زيادة بمقدار 2.4 مليون عميل، كما أنها جاءت مدفوعة بالإنجازات التي شهدتها عملياتها التشغيلية، بما في ذلك عمليات شركة زين السعودية، والتي أصبحت شركة تابعة، وعمليات التطور المستمرة لشركة زين العراق ونمو الإيرادات القوي في قطاع البيانات، والتطور الهائل في نتائج قطاع المشاريع والأعمال، وكذلك مبادرات المدن الذكية.

وكشفت المجموعة أن نتائجها المالية ورغم الطفرة الإيجابية التي حققتها تأثرت بترجمة العملة، والتي ترجع في الغالب إلى انخفاض قيمة العملة في السودان (الجنية السوداني) بنسبة 47% من متوسط 16.9 مقابل سعر صرف الدولار الأمريكي من العام 2017 إلى 31.9، وهو ما كلفها 216 مليون دولار أمريكي على مستوى الإيرادات، و79 مليون دولار على مستوى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات، و27 مليون دولار على مستوى الأرباح الصافية.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة زين أحمد الطاحوس في تعليقه على هذه النتائج "إننا سعداء للغاية بهذا الأداء، والذي جاء بفضل تنفيذ الرؤية الاستراتيجية الطموحة، ونجاح المجموعة في التغلب على تحدياتها، وتمكنها من دفع أعمالها إلى مجالات جديدة من النمو، حيث حرص مجلس الإدارة على تنفيذ سلسلة من المبادرات المبتكرة التي تستهدف الارتقاء بمستوى الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة العملاء".

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين بدر ناصر الخرافي "التحسن الواضح في النتائج المالية، جاء بفضل النمو المتزايد في عدد من أسواق المجموعة الرئيسية، وعلى وجه الخصوص عمليات زين العراق، وتضمين نتائج عمليات شركة زين السعودية – والتي تحولت عملياتها للربحية واستمرارية تحسين أدائها- حيث سجلت شركة زين السعودية أفضل نتائج على الإطلاق منذ تأسيسها، وأظهرت مستويات نمو قياسية، مما عكس نجاح تنفيذ استراتيجية التحول، وقد كان لذلك تأثير على القوائم المالية، ويعتبر هذا التطور في الأداء أمرا رائعا لمجموعة زين على مستويات متعددة بما في ذلك صافي الدين بالنسبة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات".

وأوضح الخرافي قائلا "على الرغم من التحسن الواضح في النتائج المالية بفضل الأخبار الإيجابية بصفة عامة عن شركة زين السعودية، وتضمين نتائج عملياتها، فإننا لا زلنا نعاني من تأثير صرف العملات الأجنبية في السودان، وذلك بسبب ارتفاع نسبة تقييم العملة 47% في البلاد، حيث أثر ذلك على المؤشرات المالية".

وذكر الخرافي أن طفرة النمو لعمليات زين تبرز نجاحنا في مواكبة وتيرة التغير في صناعة الاتصالات، وقدراتنا في التعامل مع طبيعة التحديات التي واجهتنا، خصوصا في ظل التطورات التي يشهدها قطاع الاتصالات، سواء على صعيد التحديات التشغيلية أوالتنظيمية، أو المنافسة السعرية".

وبين أن الشركات المشغلة تعاني من ضغوط متزايدة، في ظل بحثها عن أفضل السبل لمواكبة التأثيرات التي تحدثها الاقتصادات الرقمية، فمع المعدلات العالية لانتشار الأجهزة الذكية، وما تشهده قاعدة المشتركين من نمو متواصل على شبكات الجيل الرابع، والزيادة الهائلة في الإقبال على استهلاك المحتوى الترفيهي، ازدادت الحاجة لخدمات بيانات ذات كفاءة عالية، وذلك لمواكبة هذه التطورات التي تحكم مشهد صناعة الاتصالات.

وأضاف الخرافي قائلا "وفي إطار جهودنا لمواجهة هذه التحديات تقوم مجموعة زين برسم خريطة الطريق الخاصة بها من خلال مسار واضح يأخذ في الحسبان التطور المستقبلي لكلّ عملياتها، حيث ستكون البنية التحتية الموحدة التي تعكف على بنائها، هي أساس تقنية الجيل الخامس، حتي تتمكن شبكات زين من دعم الانفجار الهائل المتوقع في استخدام البيانات".

وتابع قائلا "كما أن الخطوات المتقدمة التي اتخذناها مؤخرا بنشر خارطة الطريق الخاصة بشبكات الجيل الخامس (5G) مثل خطوة مهمة لنا على صعيد تعزيز قدرة شبكاتنا، وكفاءتها التشغيلية، فالتطبيقات العملية التي ستقدمها هذه التقنيات الحديثة ستمنحنا قدرات أفضل لتبني مبادرات مبتكرة في تعزيز تجربة العملاء، وتعزيز النفقات الرأسمالية الذكية، والعمل على ابتكار الأعمال الجديدة لتطوير مشاريع المدن الذكية الآمنة".

ويرى الخرافي أن نجاح الجيل الخامس، سيكون متوقّفا على مدى بناء نماذج شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص ومستوى التعاون بينهما، مبينا أنه وانطلاقا من هذا الأساس، فإن زين تتابع الفرص التي توفرها الحلول الرقمية، وحلول المدن الذكية على مستوى أسواق الشرق الأوسط، وهي تمثل مجالات النمو الناشئة، والقادرة على تحفيز إثراء محفظة الأعمال.

وأوضح قائلا "لقد كثفنا خلال هذا العام من جهودنا لتحقيق رؤيتنا الاستراتيجية في التحوّل الرقمي والاستثمار في الخدمات الرقمية، وتبني نماذج أعمال تتجاوز توقعات وطموحات قاعدة عملائنا، وتتجه المجموعة إلى تنفيذ استراتيجية طموحة لتعزيز استثماراتها في الخدمات الرقمية بكثافة خلال المرحلة المقبلة، وقد ساعدتنا هذه التوجهات الاستراتيجية في نمو أعمالنا التجارية، وفتح قنوات جديدة في ساحة الخدمات الرقمية لتوليد المزيد من التدفقات النقدية، ومع زيادة التضافر والتكامل بين الوحدات التشغيلية للمجموعة، ووجود شركة عمانتل، فإن ذلك سيسهم في بناء قوة رقمية جديدة، تقود عمليات التحوّل الرقمي في أسواق الشرق الأوسط".

وأفاد الخرافي قائلا "علاوة على ذلك، فإنّنا دخلنا في شراكات وتحالفات استراتيجية مع كيانات عالمية رائدة لتعزيز جاذبية وجودة المنتجات والخدمات، وذلك من خلال توفير خدمات اتصالات محسنة ذات جودة وموثوقية عالية".

وقال الخرافي "لقد استثمرنا في بنيتنا التحتية على نطاق واسع، حيث أجرينا سلسلة من المشاريع التي عملت على تحديث وترقية شبكاتنا (تطوير الجيل الرابع/ والاستثمار والتخطيط لتكنولوجيا الجيل الخامس) في شتى الأسواق التي نعمل فيها، وذلك بهدف تحسين تجربة العملاء، حيث بلغت استثمارتنا في النفقات الرأسمالية نحو 750 مليون دولار عن العام 2018".

وأشار إلى أن مجموعة زين أظهرت اهتماما خاصا بمجالات النمو المربحة في مجالات انترنت الأشياءIoT ، وقطاع المشاريع والأعمال، وتماشيا مع هذا التوجه، قامت المجموعة بإطلاق منصة واجهات برمجة التطبيقات، وقد ساعدها ذلك في إزالة الحواجز أمام تطوير الشراكات الرقمية المحتملة، وقد تم تنفيذ هذه المبادرة الاستراتيجية مع فريق Apigee من Google Cloud ، ومن المتوقع أن تحقق هذه الخطوة مزيدا من المرونة لعمليات المجموعة، نظرا لأنها تفتح فرص نمو جديدة، والتوسّع في قطاعات الأعمال.

وأوضح الخرافي أن جهود المجموعة لم تتوقف في دخول قطاعات أعمال جديدة خلال هذه الفترة، وخصوصا في المجالات الرقمية، حيث كانت زين من أول المبادرين في تقديم سلسلة واسعة من حلول الطائرات بدون طيار لدعم التطبيقات التجارية والصناعية للحكومات وقطاع الأعمال، وذلك من خلال كيانها التشغيلي الجديد "Zain Drone"، والذي كانت بداية انطلاقه السوق الكويتية، وبعدها إلى بقية أسواق الشرق الأوسط.

وكشف أن زين حافظت على حماستها في تنفيذ جدول أعمالها في مجالات الاستدامة، ووضع مؤشرات الأداء الرئيسية للمساعدة في تطوير نهج أكثر تنظيما وقياسا لجميع أسواقها، كذلك قامت بتكثيف مبادراتها مع مراعاة القواعد والمبادئ التوجيهية الاجتماعية المعترف بها على نطاق واسع، حيث أن إحدى المهام الرئيسية لمجموعة زين هي أن يكون لها تأثير إيجابي على المجتمعات التي تخدمها، وقد أبدت تعهدات بتنفيذ سلسلة مبادرات مبتكرة للمشاركة بنشاط في الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز أعمال الابتكار الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن الطفرات التي تشهدها الاستخدامات التكنولوجية، وما نجم عنها من أفكار جديدة ومبتكرة، دفعت مجموعة زين إلى مواكبة هذه التغيرات، وذلك بإطلاقها مركز زين للإبداع (ZINC) في مقرها الرئيسي، وهو من الحاضانات الرائدة لابتكارات وإبداعات الشباب من رواد الأعمال، حيث يعمل من خلال تواجده الدائم في مقرها الرئيسي على تشجيع العقول المميزة على التفكير في بيئة عمل تفاعلية تتسم بالابتكار والحداثة من خلال تهيئة مناخ العمل المناسب لأصحاب الرؤى والأفكار، ومن ثم تطويرها إلى مشاريع حقيقية قابلة للتنفيذ والتطبيق.

وختم الخرافي قائلا "يتمحور النهج الاستراتيجي لمجموعة زين حول العمل بفعالية مع أصحاب المصلحة، والتركيز على عمليات التوافق التنظيمي، والحفاظ على القيمة، وإزالة العوائق التنظيمية، وتمكين الخدمات الرقمية المستقبلية، لتحقيق النتائج المرجوة لخطط المجموعة الاستراتيجة".

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الكويت

حافظت شركة زين الكويت على مركزها الريادي في السوق واستحوذت على 38% من حصة السوق، وبلغت قاعدة العملاء 2.6 مليون عميل، وانعكس المركز الريادي للشركة في السوق الكويتية على أدائها حيث سجلت إيرادات بقيمة 331 مليون دينار، بينما سجلت أرباحا قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بقيمة 115 مليون دينار، وحققت الشركة أرباحا سنوية بقيمة 82 مليون دينار.

وزادت شركة زين الكويت من تركيزها على الابتكار بهدف تطوير منصاتها الرقمية وتنفيذ مجموعة كاملة من مبادرات عروض البيانات، وانعكس ذلك على حجم إيرادات البيانات التي زادت بنسبة 10%، والتي تمثل حاليا 35% من الإيرادات الإجمالية، وفي فترة الربع الأخيرة سجلت الشركة أرباحا صافية بقيمة 23 مليون دينار، بزيادة كبيرة بلغت 22%.

قدمت زين الكويت نفسها كأول شركة تدشن شبكة اتصالات متكاملة لتكنولوجيا الجيل الخامس 5G، لتكون السوق الكويتية في طليعة الدول على التي ستستفيد من تطبيقات هذه التقنيات، وكشركة تسعى إلى تبني الخدمات الرقمية، وأسلوب الحياة الذكية، أطلقت علامة Zain life التي تضم محفظة واسعة من الخدمات والحلول المُبتكرة والمرنة في مجالات أمن المنازل، والترفيه الرقمي، وتحسين تجربة العملاء.

كما أطلقت الشركة خدمة BEAM للإنترنت اللاسلكي فائق السرعة، بشكل يُماثل سرعة الألياف الضوئية بسرعة تصل إلى 40 ميجا بايت في الثانية، ويضمن ذلك توفير سرعات متناسقة، كما قامت بتدشين تطبيق zBot الوجه الجديد للأسلوب الذكي في خدمة العملاء، وهي إحدى القنوات التي تستخدم أحدث حلول الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إطلاقها عرضاً حصرياً لخدمة Amazon Prime Video، لتوفر الشركة من خلاله أشهر الأفلام والمسلسلات الحائزة على جوائز عالمية وإنتاجات Prime الأصلية، ونجحت في إطلاق الشريحة المدمجة eSIM، وهي تقنية جديدة بديلة لشريحة الـ SIM المعتادة التي تستخدمها الهواتف الذكية الحالية وتقوم بجميع وظائف الشريحة التقليدية.

ودخلت الشركة في اتفاقيات شراكة مع مايكروسوفت لتقديم خدمات سحابية لقطاع المشاريع والأعمال، كما دخلت في شراكة استراتيجية مع سيسكو لتوفير حلول الشبكات السحابية الآمنة والمُدارة للشركات من جميع الأحجام.

السعودية

شهد العام الماضي تحول نوعي في عمليات شركة زين السعودية، والتي تحولت عملياتها إلى الربحية مع استمرارية تحسين أداء عملياتها مستقبلا، حيث سجلت شركة "زين السعودية" مستويات نمو قياسية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2018، حيث سجلت الشركة أرباحا صافية تاريخية بقيمة 89 مليون دولار، بنسبة نمو بلغت 29 مرة عن العام 2017، بينما ارتفعت الإيرادات السنوية بنسبة 3% لتصل إلى نحو 2 مليار دولار، وذلك مقارنة مع العام 2017، وارتفعت الأرباح ما قبل الأعباء التمويلية والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 20% لتصل إلى نحو 802 مليون دولار، وهو ما انعكس بالإيجاب على هامش الربح ما قبل الأعباء التمويلية والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA Margin) ليصل إلى نحو 40%.

وجاءت النتائج المالية السنوية للشركة بنسب نمو إيجابية بفضل الزخم في خدمات البيانات، ومشاريع التطوير والتوسعة التي تجريها على الشبكة، والتركيز والاستمرار في اكتساب وبناء قاعدة العملاء، والإدارة الفاعلة للتكاليف التشغيلية، وقد انعكست هذه الجهود على القيمة السوقية للشركة خلال الشهور الثلاثة الاخيرة، والتي ارتفعت 71% بنحو 600 مليون دولار لتصل إلى 1.5 مليار دولار.

وكانت هناك جملة من المؤثرات الإيجابية التي ساعدت الشركة في تحقيق هذه النتائج التاريخية، والتي كان لها آثارا إيجابية على مؤشرات الأداء، حيث وقعت اتفاقيات مع المؤسسات الحكومية لتوحيد المقابل المالي السنوي نظير تقديم الخدمة تجاريا، وتسوية المبالغ المالية المختلف عليها في السنوات التسع الأخيرة، كما أنها توصلت مع الجهات المعنية في المملكة إلى توحيد المقابل المالي السنوي نظير تقديم الخدمة تجاريا وتخفيضها من 15% ليصبح 10% من صافي الإيرادات، ابتداءً من الأول من شهر يناير من العام 2018.

ونجحت الشركة في التوصل إلى اتفاق تسوية بخصوص المبالغ المختلف عليها مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن المقابل المالي لتقديم الخدمة تجاريا والمقابل السنوي الخاص بالترخيص عن الفترة من العام 2009 إلى العام 2017، كما انخفض الأثر المالي لاحتساب المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريا في الشهور التسعة الأولى من العام 2018، وهو ما انعكس في النتائج المالية، مبينة أنها تتوقع تحقيق أثر مالي إيجابي من تخفيض المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريا، والذي سيظهر في النتائج المالية المستقبلية، حيث أن الأثر المالي المتوقع من تسوية المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريا والمقابل السنوي الخاص بالترخيص عن الفترة من 2009 -2017 سيصل إلى 1.7 مليار ريال خلال الثلاث سنوات القادمة.

وتبحث الشركة صفقة بيع وإعادة تأجير الأبراج، في أماكن حيوية واستراتيجية في المملكة، حيث من المتوقع أن تعمل هذه الصفقة على خلق قيمة أكبر للمساهمين، خصوصا وأنها ستوفر مجالا أكبر للشركة في التوجه إلى الاستثمار بكثافة في الخدمات الرقمية، كما قامت شركة زين السعودية بالوفاء بالتزاماتها المالية، وقدرتها على السداد في وقت مبكر من جدول التزاماتها، حيث أكدت هذه الخطوة قدرة الشركة في الوفاء بهذه الالتزامات، وفي جدول زمني مبكر عزز من مركزها المالي، بالإضافة إلى أن ذلك أسهم بدوره في تقليص الديون المتراكمة.

العراق

سجلت عمليات زين العراق نسب نمو قوية عن العام 2018، وذلك بسبب الاستقرار الذي بدأت تشهده بعض المناطق الجغرافية المحررة حديثا، والتي كانت تشهد نزاعات مؤخرا، ومن المتوقع أن تستمر الشركة في تحقيق المزيد من النمو في السنوات المقبلة، فقد زادت قاعدة العملاء بنسبة 9%، لتصل إلى 16 مليون عميل، وهي تمثل 33% من إجمالي قاعدة عملاء المجموعة (الأعلى من بين عمليات المجموعة)، وأدى استعادة المواقع في شمال وغرب البلاد بالإضافة إلى العديد من مبادرات اكتساب العملاء، ولا سيما في المناطق الرئيسية إلى استقطاب شرائح جديدة من العملاء.

رفعت الشركة من أرباحها السنوية عن هذه الفترة لتصل إلى نحو 49 مليون دولار، وارتفعت الإيرادات بنسبة 3% لتصل إلى نحو 1.1 مليار دولار، بينما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات 423 مليون دولار، بنسبة نمو بلغت 11%، ويرجع السبب الرئيسي في هذا الأداء القوي إلى التوسعات الإقليمية (اقليم كردستان) وأنشطة تحسين التكلفة المستمرة، ونمو البيانات، والتي بلغت 38%، كما نجحت الشركة في إطلاق منتجات وخدمات جديدة بالإضافة إلى التركيز على قطاع الأعمال بشكل رئيسي، كما أنها استثمرت بشكل كبير في مشاريع التطوير والتحديث.

السودان

أثر انخفاض قيمة العملة في السودان بنسبة 47% على إجمالي النتائج المالية، ونتائج عمليات التشغيل بالدولار الأمريكي، ومع ذلك، استمرت الشركة في تحسين الأداء بشكل ملحوظ من حيث العملة المحلية (الجنيه السوداني)، حيث زادت الإيرادات بنسبة 37% لتصل إلى نحو 9.7 مليار جنيه سوداني، وزادت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 29%، لتصل إلى نحو 3.7 مليار جنيه سوداني، وزادت الأرباح الصافية بنسبة 11%، لتصل إلى نحو 1.2 مليار جنيه سوداني.

وتحرز الشركة تقدما في قطاع خدمات البيانات، حيث باتت تشكل إيرادات خدمات البيانات 16% من إجمالي إيرادات الشركة، حيث ارتفعت بنسبة 56%، وتخدم الشركة قاعدة عملاء تصل إلى نحو 14.6 مليون عميل، بزيادة قدرها 8%، وذلك مقارنة بالعام 2017، وتعتبر قاعدة عملاء زين السودان أكبر ثاني قاعدة عملاء في المجموعة.

اﻷردن

تواصل عمليات شركة زين الأردن ريادتها لقطاع الاتصالات في المملكة الأردنية، إلا أن المنافسة السعرية الحادة تسببت أثرت على قاعدة عملاء الشركة، حيث بلغت 3.7 مليون عميل.

سجلت الشركة إيرادات سنوية مستقرة بقيمة 494 مليون دولار، في حين بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات 194 مليون دولار، بينما بلغت الأرباح الصافية 73 مليون دولار، ويعود السبب الرئيسي في هذا الأداء إلى ارتفاع تكاليف الربط البيني، مما أدى إلى انخفاض هوامش الربح الإجمالية، وزيادة نفقات رأس المال (ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى ارتفاع تكلفة المرافق والرسوم التنظيمية).

نجحت الشركة في التوسع في استخدام الألياف البصرية، وزادت الإيرادات بشكل كبير في هذا القطاع، كما أنها تحافظ على نموها في خدمات البيانات، حيث تمثل حتى الآن 37% من الإيرادات الإجمالية.

البحرين

تواصل شركة زين البحرين تركيزها على تحسين الكفاءة التشغيلية لشبكتها، وتقديم احدث التقنيات، وتوفير خدمات رقمية مبتكرة وجذابة لقطاع الأفراد والمشاريع والأعمال، بالإضافة إلى تنفيذ سلسلة مبادرات فعالة من حيث التكلفة للمضي في تطبيق استراتيجية عملها القائمة على الابتكار.

رفعت الشركة أرباحها الصافية بنسبة 20% لتصل إلى نحو 14 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 11 دولار أمريكي عن الفترة نفسها من العام 2017، بينما بلغت إيرادات الشركة السنوية 176 مليون دولار أمريكي، وبلغت الأرباح قبل قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات 41 مليون دولار، وهو ما عكس هامش أرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بنسبة 23%.