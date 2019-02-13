لهذا السبب.. تظهر بثور على الظهر

في بعض الأحيان تظهر بثور على الظهر. فما أسبابها وكيف يمكن مواجهتها؟

للإجابة على هذه الأسئلة قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إن بثور الظهر "Bacne" تظهر بسبب انسداد المسام بالظهر، وتعذر تصريف الإفرازات الدهنية وخلايا الجلد الميتة عبر المسام.

ولمواجهة هذه البثور ينبغي الابتعاد عن الملابس المصنوعة من الألياف الاصطناعية وارتداء الملابس ذات التهوية الجيدة كالملابس المصنوعة من القطن أو الحرير. كما ينبغي ارتداء قطع فوقية واسعة بدلاً من الملابس الضيقة، التي تحتك بالجلد مسببة ظهور البثور.

كما يمكن مواجهة بثور الظهر من خلال استخدام الغسول المحتوي على ماء "الهاماميليس" الذي يتمتع بأثير مضاد للالتهابات ويعمل على تخفيف الحكة. وينبغي أيضاً الابتعاد عن لوشن الجسم الغني بالدهون.

وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة بثور الظهر، ينبغي حينئذ استشارة طبيب أمراض جلدية.