إقليم شمال العراق يؤجل تسليم سجناء إيرانيين لإشعار آخر

أربيل (العراق) / عارف يوسف / الخليج 365

أعلنت إدارة إقليم شمال العراق، الأربعاء، تأجيل تسليم سجناء إيرانيين إلى سلطات بلادهم "حتى إشعار آخر".

وأوضحت، في بيان، أنه جرى تأجيل عملية تبادل سجناء بين الجانبين؛ بسبب "عدم اكتمال إجراءات الموافقات القانونية" للسجناء الإيرانيين في الإقليم.

وأوضح البيان أنه باكتمال تلك الإجراءات (لم يحددها) فإن عملية تبادل السجناء ستتم بين الجانبين.

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ولم يشر البيان إلى عدد السجناء الإيرانيين والقضايا المحبوسين على ذمتها، كما لم يذكر معلومات عن السجناء العراقيين المشمولين ضمن صفقة التبادل.

كانت إدارة إقليم شمال العراق اتفقت مع نظيرتها الإيرانية على إتمام عملية تبادل السجناء بين الطرفين.

وفي يناير/ كانون ثاني الماضي، أعلن القنصل الإيراني لدى أربيل مرتضى عبادي، عن نقل عدد من سجناء إيرانيين من الإقليم إلى بلادهم في "المستقبل القريب".

وقال إن القنصلية أجرت "مفاوضات مثمرة" مع سلطات الإقليم خلال الشهور الماضية، للوصول إلى موافقتهم لنقل السجناء، وتم موافقة رئيس وزراء الإقليم علی نقلهم إلی إيران.