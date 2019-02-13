تراجع إنتاج عمان من النفط 2.2 بالمئة في يناير

محمد إبراهيم / الخليج 365

أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، تراجع إنتاج سلطنة عُمان من النفط الخام والمكثفات النفطية بنسبة 2.2 بالمئة في يناير/ كانون الثاني الماضي، على أساس شهري.

وحسب بيانات وزارة النفط والغاز العُمانية، انخفض إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية إلى 30.078 مليون برميل شهريا، بنهاية الشهر الماضي، من 30.757 مليون برميل في ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وأضافت الوزارة أن متوسط الإنتاج اليومي للسلطنة خلال الشهر الماضي، تراجع إلى 970 ألف برميل، مقارنة بـ992 ألف برميل في ديسمبر السابق له.

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وحسب البيانات، ارتفعت كميات النفط الخام المصدرة للخارج بنسبة 15.3 بالمئة في يناير 2019، إلى 23.32 مليون برميل من 20.22 مليون برميل في الشهر السابق عليه.

وارتفع سعر برميل النفط العماني بنسبة 3.5 بالمئة إلى 59.36 دولارا، الشهر الماضي، مقابل 57.33 دولارا للبرميل في ديسمبر، وفق البيانات.

وتعتبر سلطنة عمان مصدرا صغيرا للنفط، وغير عضو في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك".