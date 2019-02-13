منصة "تويتر" من مشكلة غريبة.. تعرف عليها

تعاني منصة "تويتر" من مشكلة غريبة تؤثر على إبداء الإعجاب وإعادة التغريد، إذ لاحظ العديد من المستخدمين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الهند، أن أعداد الإعجابات وإعادة التغريد متقلبة، مما أثار التكهنات حول ما إذا كان ذلك جزء من حملة الشبكة الاجتماعية على الحسابات المزيفة أو محاولة لفرض رقابة.

وأكدت تويتر المشكلة، وقالت إن بعض المستخدمين حول العالم يواجهون مشكلة في الإشعارات والإعجابات وإعادة التغريد، مضيفة أنها تعمل على إصلاح هذه المشكلة، وقدمت اعتذارها للمستخدمين.

ووفقاً للمستخدمين فإن هذا الخطأ يسبب تذبذباً كبيراً في معدل الإعجابات وإعادة التغريد، ويظهر أرقام أقل بكثير من المعتاد، وشكك بعض المستخدمين بأن تويتر تحذف بشكل جماعي أعداد الإعجابات وإعادة التغريد.