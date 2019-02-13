دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تسريب المواصفات الكاملة لكاميرات سلسلة جالاكسي S10

© Tech World قدمت بواسطة s10+

بعد نحو عشرة أيام من الآن، ينتظرنا الإعلان الرسمي عن هواتف شركة سامسونج الرائدة من سلسلة جالاكسي S10 والتي من المنتظر أن تحتوي على ثلاثة هواتف. لكن قبل الإعلان الرسمي يبدو أننا حصلنا على مزايا الهواتف الكثيرة مسبقًا، بعد العديد من التسريبات حول الشكل وعدد الكاميرات والشاشة والنتوء، الآن ظهرت تفاصيل كاميرات الهواتف الثلاثة.

ويأتي هاتف جالاكسي S10e صاحب الإمكانيات الأقل والحجم الأصغر مع كاميرا مزدوجة بالخلف، فالأولى بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة غالق مزدوجة f/1.5 وميزة التثبيت البصري مع قدرة على التصوير بزاوية واسعة بقياس 77 درجة، أما الثانية فتأتي بدقة 16 ميجا بكسل كاملة الإطار وواسعة جدًا مع إمكانية التصوير بزاوية 123 درجة. فيما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 10 ميجا بكسل مع ميزة التركيز التلقائي وقدرة على التقاط الصور بدقة UHD.

بينما يأتي الهاتف الأعلى مواصفات جالاكسي S10 مع كاميرا ثلاثية؛ فالأولى تأتي telephoto بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة غالق f/2.4 وقدرة على التركيز التلقائي والتثبيت البصري والقدرة على التكبير وتلتقط صور بزاوية 45 درجة، فيما العدسة الثانية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة غالق مزدوجة f/1.5 وتصور بزاوية واسعة بمقدار 77 درجة وقدرة على التثبيت البصري، أما الثالثة فهي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة غالق f/2.2 وزاوية واسعة جدًا بـ123 درجة كاملة الإطار. بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 10 ميجا بكسل بفتحة غالق f/1.9 مع خاصية التركيز التلقائي والقدرة على تصوير UHD.

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وبالحديث عن الهاتف الثالث جالاكسي S10+، فإن الكاميرا الخلفية الثلاثية تأتي بشكل مشابه لجالاكسي S10، فيما تختلف الكاميرا الأمامية كون الهاتف الأعلى مواصفات يدعم كاميرا مزدوجة بالأمام عكس النسختين السابقتين من نفس السلسلة، حيث يأتي مع عدسة رئيسية بدقة 10 ميجا بكسل مشابهة للنسخ السابقة لكن بإضافة كاميرا أخرى بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة غالق f/2.2 تتمتع بخاصية التركيز الحي وإضافة عمق للصور وهما يجعلها مناسبة للتعرف على الوجه.

عندما نمعن النظر في كاميرات الهواتف الثلاثة الخلفية، فإنه يظهر تشابهها بوجود عدسة 12 ميجا و16 ميجا في كل النسخ، لكن على عكس S10e فإن الهاتفين الأخرين أضافا كاميرا telephoto والتي تساعد على التقاط صور مثل البورتريه بطريقة أفضل.

التدوينة تسريب المواصفات الكاملة لكاميرات سلسلة جالاكسي S10 ظهرت أولاً على عالم التقنية.