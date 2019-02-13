دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي مبيعات هواوي.. 200 مليون هاتف ذكي في 2018

أعلنت شركة هواوي الصينية أن مبيعاتها من الهواتف الذكية تجاوزت 200 مليون وحدة في عام 2018، ويعزي هذا الرقم القياسي إلى الإقبال الكبير على هواتف الشركة في جميع أنحاء العالم، بفضل قوتها وتميزها، والأهم من ذلك سعرها.

الشركة تقول أنه هناك أكثر من 500 مليون مستهلك لهواتفها في أكثر من 170 دولة حول العالم. و وفقا لتقرير صادر عن IPSOS، واحدة من المؤسسات البحثية الرائدة، فإن ماركة هواوي تقدم منتجات مبتكرة وحصلت على ثقة المستهلكين.

في مقابلة، صرح ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي الصينية، أنهم ينظرون إلى المستقبل، مشيراً إلى أن عمل الشركة في الفترة المقبلة سيركز على المفهوم الأساسي “للتركيز على المستهلك”.

وأضاف، “سنقوم بإستمرار بإنشاء قيم جديدة للمستهلكين، والسماح لهم بالإستمتاع بأفضل المنتجات لحياة أفضل، وجعل هواوي بالفعل علامة تجارية محبوبة لدى المستهلكين في جميع أنحاء العالم”.

في السنوات الـ8 الماضية، إزدادت شحنات هواوي للهواتف الذكية من 3 مليون وحدة في عام 2010، إلى 200 مليون وحدة في عام 2018، مما يعكس نمواً يصل إلى ستة وستين مرة تقريباً.

في سوق الهواتف الذكية العالمي، تصنّف شركة هواوي من بين أفضل 3 شركات في العالم، وفي الربع الماضي أصبحت الشركة ثاني أكبر شركة تصنيع للهواتف الذكية في العالم، بحصة سوقية عالمية تبلغ 14.6%.

وقادت الشركة أيضاً عدداً من المجالات التكنولوجية الأكثر شيوعاً وإبتكاراً وتنافسية في المجال، مثل التصوير الفوتوغرافي وعمر البطارية والإتصالات والذكاء الإصطناعي.

تملك الشركة عدداً من سلاسل الهواتف الذكية المتميزة، مثل سلسلة هواوي P، بالإضافة إلى سلسلة هواتف هواوي Mate التي تتميز بإمتلاكها أحدث المعالجات سنوياً، وهي أكثر ذكاءً وكفاءة، بالإضافة إلى سلسلة هواتف نوفا متوسطة التكلفة، التي باعت منها الشركة أكثر من 65 مليون وحدة خلال العام الماضي، مما يجعلها رائدة في الأسواق النامية.

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في العام الحالي، نتوقع من الشركة الصينية المزيد من الهواتف الذكية المتطورة، مع تقنية شبكات الجيل الخامس التي من المفترض أن تطلق تجارياً خلال الاشهر القادمة على الرغم من المشاكل التي تواجهها، وهي التي ستوفر سرعة إنترنت تشكل أضعاف سرعة شبكات الجيل الرابع الحالية.

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