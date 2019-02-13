ووقع تميم بن حمد المرسوم رقم 6 للعام الحالي، بالتصديق على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية، حسب وكالة الأنباء القطرية.
وينص المرسوم على التعاون بين البلدين في المجال الفلاحي، ويقضي بالتنفيذ والعمل به من تاريخ صدوره.
كانت هذه تفاصيل خبر اتفاق جديد بين قطر والمغرب... والأمير يصدر مرسوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.