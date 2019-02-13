اتفاق جديد بين قطر والمغرب... والأمير يصدر مرسوما

ووقع تميم بن حمد المرسوم رقم 6 للعام الحالي، بالتصديق على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية، حسب وكالة الأنباء القطرية.

وينص المرسوم على التعاون بين البلدين في المجال الفلاحي، ويقضي بالتنفيذ والعمل به من تاريخ صدوره.