روسيا والسعودية تعتزمان التعاون في مجال الفضاء

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موسكو — سبوتنيك. وكتب روغوزين على حسابه في "تويتر": "قررنا مع سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، الذي يترأس منذ نهاية العام الماضي وكالة الفضاء السعودية، قررنا صياغة برنامج تعاون بين الدولتين في مجال الفضاء".
وصرحت سارة الحمود، وكيلة عمادة تقنية المعلومات وأستاذ مساعد كلية الحاسب الآلي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بأن 53% ممن المشاركين في المبادرة من الإناث، و2% ممن تجاوزوا الـ65 عاما، بينما سوّق لهذه المبادرة في دورتها الثانية التي اختتمت في الرياض أخيرا، أكثر من 18000 سفير حول العالم ممن ودربوا غيرهم، بحسب موقع "تواصل" السعودي.
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