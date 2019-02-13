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روسيا والسعودية تعتزمان التعاون في مجال الفضاء

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موسكو — سبوتنيك. وكتب روغوزين على حسابه في "تويتر": "قررنا مع سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، الذي يترأس منذ نهاية العام الماضي وكالة الفضاء ، قررنا صياغة برنامج تعاون بين الدولتين في مجال الفضاء".

في سياق آخر، كانت السعودية قد أطلقت مبادرة بعنوان "السعودية تبرمج" والتي تستهدف استقطاب أكثر من مليون مبرمج ومتدرب، عن طريق تأهيل هذا العدد الضخم من المواطنين لإثراء مجال البرمجة.

وصرحت سارة الحمود، وكيلة عمادة تقنية المعلومات وأستاذ مساعد كلية الحاسب الآلي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بأن 53% ممن المشاركين في المبادرة من الإناث، و2% ممن تجاوزوا الـ65 عاما، بينما سوّق لهذه المبادرة في دورتها الثانية التي اختتمت في الرياض أخيرا، أكثر من 18000 سفير حول العالم ممن ودربوا غيرهم، بحسب موقع "تواصل" السعودي.

 

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