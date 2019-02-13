رأي صادم من ساويرس عن الاستثمار في السعودية: هذا ما تحتاجه الرياض

وقال ساويرس في مقابلة مع قناة "CNBC" أذيعت، أمس الثلاثاء، إنه لن يستثمر في السعودية لأسباب متعلقة بعدم ثقته في قوانين المملكة ومخاوفه بشأن حقوق الإنسان هناك. وعندما سأله المحاور بشكل مباشر هل تفكر في الاستثمار في السعودية، رد: "لا. لا أرغب".

© AFP 2018 / Karim Jaafar

وأضاف ساويرس الذي يشارك حاليا في مؤتمر اقتصادي بأبو ظبي: "أستطيع أن أستثمر في أي مكان في العالم، فلماذا أذهب إلى مكان لست مقتنعا بوجود سيادة القانون والنظام فيه. ولا توجد هناك ديمقراطية حقيقية، ولا يكون الناس أحرارا".

وتابع: "أعتقد أن الاستقرار السياسي والاقتصادي يجب أن يكونا على نفس الخط، ويجب أن يكوّنا مكانا مريحا"، موضحا أن الرياض بحاجة إلى "التقدم بشكل مباشرة في مجال حقوق الإنسان".

واحتل نجيب ساويرس المركز السادس، في قائمة مجلة فوربس الأمريكية لأغنياء افريقيا لعام 2018، وقدرت المجلة ثروته قدرتها فوربس بـ 4 مليارات دولار، وحققها ساويرس بعمله في قطاع الاتصالات وإدارته لأوراسكوم للتكنولوجيا والاتصالات التي باعها في 2011 إلى شركة فامبيلكوم الروسية، كما يملك حصصا تصل إلى 20% في شركات كندية للتنقيب عن الذهب، والتي كان قد اشتراها مقابل 493 مليون دولار، وفي العام الماضي أعلن عن استثماره نصف ثروته في استخراج الذهب.