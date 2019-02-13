السعودية تعلن تأهيل مليون مواطن

وصرحت سارة الحمود، وكيلة عمادة تقنية المعلومات وأستاذ مساعد كلية الحاسب الآلي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بأن 53% ممن المشاركين في المبادرة من الإناث، و2% ممن تجاوزوا الـ65 عاما، بينما سوّق لهذه المبادرة في دورتها الثانية التي اختتمت في الرياض أخيرا، أكثر من 18000 سفير حول العالم ممن ودربوا غيرهم، بحسب موقع "تواصل" السعودي.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy

وتقدم المشاركون من أكثر من 190 قرية ومحافظة ومدينة في المملكة، مشيرة إلى أن الدورة الأولى للمنصة شهدت تسجيل ما يزيد على 300000 مبرمج ومتدرب، ما يعني أنها تجد إقبالا كبيرا من الشابات والشباب السعوديين، لا سيما أن المنصة التي أعلنتها مسك الخيرية بشراكة وزارتي الاتصالات وتقنية المعلومات والتعليم، تفتح آفاقا جديدة لتحسين المستقبل المهني والتعليمي للمتدربين بشكل عام.

في سياق آخر، كانت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، قد أطلقت عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، حملة "#هنا _ التقدم _ العلمي _ في المملكة" وهاشتاج تحت نفس العنوان.

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وبحسب بيان للسفارة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، ترصد الحملة التي تستمر لمدة أسبوع جهود المملكة في مجال البحث العلمي بكافة فروعه، كما تسلط الضوء على أبرز الباحثين والعلماء السعوديين، بالإضافة إلى معدلات تسجيل براءات الاختراع في المملكة في السنوات الأخيرة، وغيرها من المنجزات التي تحققت في هذا المجال.

وأوضح البيان أن حملة "حملة "#هنا _ التقدم _ العلمي _ في المملكة"، التي دشنتها سفارة المملكة العربية السعودية في شهر نوفمبر/كانون الثاني الماضي، تهدف لإلقاء الضوء على كل ما تشهده المملكة من تنمية وتطوير في المجالات كافة، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان.