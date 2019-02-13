- 1/2
- 2/2
وصرحت سارة الحمود، وكيلة عمادة تقنية المعلومات وأستاذ مساعد كلية الحاسب الآلي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بأن 53% ممن المشاركين في المبادرة من الإناث، و2% ممن تجاوزوا الـ65 عاما، بينما سوّق لهذه المبادرة في دورتها الثانية التي اختتمت في الرياض أخيرا، أكثر من 18000 سفير حول العالم ممن ودربوا غيرهم، بحسب موقع "تواصل" السعودي.
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
في سياق آخر، كانت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، قد أطلقت عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، حملة "#هنا _ التقدم _ العلمي _ في المملكة" وهاشتاج تحت نفس العنوان.
وبحسب بيان للسفارة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، ترصد الحملة التي تستمر لمدة أسبوع جهود المملكة في مجال البحث العلمي بكافة فروعه، كما تسلط الضوء على أبرز الباحثين والعلماء السعوديين، بالإضافة إلى معدلات تسجيل براءات الاختراع في المملكة في السنوات الأخيرة، وغيرها من المنجزات التي تحققت في هذا المجال.
وأوضح البيان أن حملة "حملة "#هنا _ التقدم _ العلمي _ في المملكة"، التي دشنتها سفارة المملكة العربية السعودية في شهر نوفمبر/كانون الثاني الماضي، تهدف لإلقاء الضوء على كل ما تشهده المملكة من تنمية وتطوير في المجالات كافة، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تعلن تأهيل مليون مواطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.