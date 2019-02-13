بريطانيا: الفرصة تتضاءل لتحويل وقف إطلاق النار في اليمن إلى سلام

وأضاف هنت، في بيان قبل اجتماع مع وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات والسعودية: "أمامنا الآن فرصة آخذة في التضاؤل لتحويل وقف إطلاق النار إلى مسار دائم للسلام ووقف أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

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وتابع: "تحقق تقدم حقيقي بالنسبة للتوصل إلى حل سياسي لكن هناك أيضا مشاكل حقيقية تتعلق بالثقة بين الطرفين مما يعني أن اتفاق ستوكهولم لا ينفذ بالكامل"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وكانت جماعة "أنصار الله" والحكومة، المدعومة من التحالف العربي، قد اتفقا على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الساحلية الاستراتيجية، وعلى سحب القوات، وذلك في محادثات سلام جرت في السويد في ديسمبر/ كانون الأول 2018، بعد جهود دبلوماسية استمرت لعدة أشهر وضغوط غربية لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات والتي أودت بحياة عشرات الآلاف.

وصوت مجلس الأمن الدولي، في 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بالإجماع، على قرار أممي يدعم اتفاق السويد، ويأذن للأمين العام للأمم المتحدة بنشر فريق مراقبين أولي في مدينة وموانئ الحديدة.