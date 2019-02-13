الآثار تكشف حقيقة سحب الجنسية من المصريين

وقال بيان للوزارة تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الأربعاء، إن وزارة الآثار تنفي ما تردد عبر مواقع التواصل الإجتماعي منسوبا للدكتور خالد العناني وزير الآثار عن سحب الجنسية المصرية من أي مواطن لم يزر الأهرامات خلال الـ5 سنوات الأخيرة.
وأكدت الوزارة في بيانها، أن هذا التصريح عار تماما عن الصحة وأنه لم يصدر من وزير الآثار بأي شكل من الأشكال، ولم يتعرض له لا من قريب ولا من بعيد في أي حوار له.
وأبدت الوزارة اندهاشها واستنكارها من مثل هذه الإشاعات الغريبة، حيث يتضح زيفها بسهولة لأنها لا تتسق مع مفاهيم العقل والمنطق ولا مع مهام الوزير.
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