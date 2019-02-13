منظمة التحرير الفلسطينية ترفض أي تجند ضد إيران

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موسكو — سبوتنيك. وقال الأحمد في إطار مؤتمر صحفي في وكالة "روسيا سيغودنيا": "نحن كمنظمة تحرير رغم كل خلافاتنا مع إيران، لا نقبل أن نجند ضد إيران".

وتعليقا على اللقاء الفلسطيني — الفلسطيني في موسكو، قال الأحمد: "الهدف الأساسي من لقائنا في موسكو الخروج من الجمود، من خلال كلمة واحدة، نأخذ بالنصيحة الروسية التقليدية: دائما أنهوا انقسامكم".

ولفت قائلا: "لقاء موسكو أخرجنا من الجمود ولكن للأسف بسبب كلمات سبق أن وقعنا عليها جميعا، جرى خلل حول مفهوم دولة فلسطين أين.. مؤكدا أن الأبواب ستبقى مفتوحة أمام أخوتنا في "حماس" لنعود يدا واحدة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، ونسير معا في مواجهة المخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية".

وتستضيف موسكو حوارا فلسطينيا — فلسطينيا، يومي 11 و13 شباط/ فبراير، بمشاركة 12 فصيلا فلسطينيا، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي عملية الانقسام الفلسطيني والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية في فلسطين.

ويأتي كل ذلك على خلفية ما تتعرض له القضية الفلسطينية من تحديات كاعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل وإعداد ما يسمى بـ"صفقة القرن" التي تتجاهل القرارات الدولية وحقوق الفلسطينيين، بما في ذلك وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس ووقف الاستيطان وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194.