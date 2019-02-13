العراق.. مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن المفقودين في حربي الخليج

بغداد (العراق)/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

وجهت وزارة الدفاع العراقية، الأربعاء، نداء إنسانيا إلى المواطنين بخصوص المفقودين بحربي الخليج الأولى والثانية والممتلكات الأميرية للكويت.

فيما خصصت مكافأة مجزية (لم تحددها) لمن يدلي بمعلومات عن ذلك بعد التثبت منها.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "وزارة الدفاع العراقية تهيب بالأخوة المواطنين الذين يمتلكون أية معلومات عن رفات (العراقيين ـ الكويتيين ـ الإيرانيين) ممن فقدوا في الحرب العراقية ـ الإيرانية (حرب الخليج الأولى 1980- 1988) وغزو العراق للكويت (حرب الخليج الثانية 1990-1991) أو ما يتعلق بمفقودات الأرشيف الأميري والممتلكات الكويتية، الإدلاء بها".

وأضافت الوزارة أنه "على المواطنين الاتصال بالأرقام (07901944369) (07901945476) أو عن طريق نظام الحكومة الإلكترونية، وستخصص مكافأة مجزية لمن يتقدم بهذه المعلومات بعد التثبت منها".

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وخلال زيارة رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح إلى الكويت، نهاية العام الماضي، سلّم دفعة أولى من الممتلكات والأرشيف الكويتي الموجود في خزائن الخارجية العراقية، على أن يتم تسليم بقية تلك الممتلكات على دفعات لاحقة ومتتابعة.

وكان العراق قد استولى على تلك الممتلكات والمواد الأرشيفية خلال غزو نظام صدام حسين للكويت مطلع تسعينيات القرن الماضي، واحتلالها لعدة أشهر وهو ما تسبب بانقطاع العلاقات تماما بين البلدين.

واستأنفت بغداد والكويت علاقاتهما في 2003 في أعقاب إسقاط النظام العراقي السابق على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة.

ورغم مرور عقود من الزمن على حربي الخليج، إلا أن الكثير من الضحايا سواء العراقيين أو الإيرانيين أو الكويتيين ما زالوا مفقودين، ولم يعرف مصيرهم حتى الآن.

