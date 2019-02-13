"الائتلاف السوري" يوقع اتفاقية ترتيبات الحج لعام 2019

ليلى الثابتي / الخليج 365

وقع عبد الرحمن مصطفى، رئيس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، الأربعاء، مع السعودية، اتفاقية ترتيبات الحج لموسم 1440 هجريا / 2019 ميلادية.

جاء ذلك في بيان صادر عن لجنة الحج العليا التي يترأسها مصطفى، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وقال البيان إن "مصطفى رئيس الائتلاف الوطني السوري، رئيس لجنة الحج العليا السورية، وقع الأربعاء، اتفاقية ترتيبات شؤون الحجاج السوريين لموسم حج 1440 (هجرية) / 2019 (ميلادية)، مع عبدالفتاح بن سليمان مشاط، نائب وزير الحج والعمرة في السعودية".

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وأضاف أن الوفد السوري "أعرب عن بالغ شكره وامتنانه لوزارة الحج والعمرة (السعودية) على الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام".

كما أشار إلى أن "حصة الجمهورية العربية السورية لهذا العام، قدرت بـ22 ألف و500 حاج".

ومنذ 2012، بات "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" هو الجهة المخولة، أمام وزارة الحج والعمرة السعودية، بتسجيل حجاج سوريا، سواءً في المناطق التي تخضع لسيطرته، أو المناطق التي تخضع لسيطرة النظام، بالإضافة إلى الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين، مثل تركيا والأردن ولبنان والدول الخليجية.