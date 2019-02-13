مصر.. تعيين وزير جديد للإسكان

القاهرة / الخليج 365

أدى وزير مصري جديد، اليمين الدستورية، الأربعاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، "شهد الرئيس اليوم أداء حلف اليمين من عاصم الجزار وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية".

وكان الجزار يشغل منصب نائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية قبل المنصب الجديد.

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وتلك الحقيبة كانت ملحقة مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بشكل مؤقت لحين تعيين وزير جديد.

وفي يونيو/ حزيران 2018، تم تكليف مدبولي وزير الإسكان بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة شريف إسماعيل التي تقدمت باستقالتها آنذاك.

ومدبولي هو وزير الإسكان منذ عام 2014 وتم اختياره قائما بأعمال رئيس الحكومة لعدة أشهر، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، خلال سفر شريف إسماعيل ألمانيا للعلاج.

وحكومة مدبولي هي الثالثة منذ تولي السيسي منصبه حيث تولى إبراهيم محلب رئاسة الحكومة (من يونيو/ حزيران 2014- سبتمبر/ أيلول 2015) ثم شريف إسماعيل الذي أجرى 4 تعديلات وزارية آخرها في يناير/ كانون ثان 2018.