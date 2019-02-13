ليبيا.. انتشال 48 جثة من آخر معاقل "قوة حماية درنة"

طرابلس / جهاد نصر / الخليج 365

أعلن الهلال الأحمر في مدينة درنة الليبية ارتفاع عدد الجثث التي جرى انتشالها، خلال 4 أيام، من آخر مناطق المواجهات المسلحة بالمدينة الواقعة شرقي البلاد، إلى 48.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت قوات مجلس النواب في مدينة طبرق (شرق)، التي يقودها الجنرال خليفة حفتر، سيطرتها على مدينة درنة، عقب مواجهات مع "قوة حماية درنة" التي كانت تسمي نفسها سابقا "مجلس شورى المجاهدين".

ورغم إعلان السيطرة على المدينة، إلا أن المعارك استمرت في بعض الأحياء وسط المدينة، بينها المدينة القديمة التي كانت آخر معاقل "قوة حماية درنة"، التي تتهمها قوات حفتر بالانتماء لتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب العربي"، رغم نفي القوة لذلك.

والإثنين، أعلن حفتر السيطرة على كامل المدينة، وانتهاء العمليات العسكرية بشكل كامل.

وفي بيان صدر في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، قال فرع الهلال الأحمر في درنة إن "فرق انتشال الجثث التابعة له انتشلت، باليوم نفسه، 35 جثة من المدينة القديمة بدرنة"، دون أن ذكر أي تفاصيل حول هوية أصحاب الجثث.

وأضاف البيان أن "عملية الانتشال جاءت بعد ورود بلاغ من قبل الجهات الموجودة في تلك المنطقة"، مشيرا إلى أن الهلال الأحمر "سلم الجثث إلى جهات الاختصاص لاستكمال باقي الإجراءات".

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وفي بيان صدر الإثنين، قال الهلال الأحمر إن "فرق انتشال الجثث تمكنت من انتشال 10 جثث من المدينة القديمة في درنة".

وقبلها بيومين، وتحديدا السبت، أعلن في بيان "انتشال 3 جثث أخرى"، دون تفاصيل حول هويتها.

وفي 29 يوليو/ تموز الماضي، أعلن حفتر سيطرة قواته على مدينة درنة، بعد شهرين من انطلاق عملية عسكرية لقواته التي كانت تحاصر المدينة لأربع سنوات.

و"قوة حماية درنة"؛ تشكلت من أبرز الكتائب الثورية في درنة عام 2014 تحت اسم "مجلس شورى مجاهدي درنة و ضواحيها"، لمواجهة قوات حفتر التي أعلنت آنذاك عن قرب إطلاق عملية عسكرية لـ"تحرير" المدينة الخاضعة لسيطرة القوات الأولى.

ولا تعترف "قوة حماية درنة" بأي من الحكومات الليبية الموجودة حاليا.

ومنذ 2011، تشهد ليبيا انقساما حيث تسيطر قوات خليفة حفتر، المدعومة من مجلس النواب على الشرق الليبي، في حين تسيطر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، والمدعومة من المجلس الأعلى للدولة على معظم مدن وبلدات غربي البلاد.