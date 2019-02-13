الموفد السعودي إلى لبنان في لقاء عون: نقف بجواركم

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365

أكد الموفد الملكي السعودي المستشار في الديوان الملكي نزار بن سليمان العلولا، وقوف السعودية إلى جانب لبنان ومساعدته في كافة المجالات بهدف تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

كلام العلولا جاء خلال لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر الرئاسة شرق بيروت، بحسب بيان للرئاسة وصل الخليج 365 نسخة منه.

وأكد العلولا خلال اللقاء حرص لبنان على تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة.

وبحث الجانبان سبل تفعيل الاتفاقات الثنائية بين البلدين بهدف تنمية العلاقات بينهما.

وتطرق اللقاء، بحسب بيان الرئاسة، إلى الاقتراح الرئاسي اللبناني بإنشاء "أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار"، لتوفير التأييد العربي والدولي لها.

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وفي أكتوبر / تشرين الأول الماضي تقدم الرئيس عون إلى ​الأمم المتحدة​ بطلب لترشيح بلاده لتكون مقرا رسميا لهذه الأكاديمية التي تهدف لإنشاء مؤسسات ثقافية دولية متخصصة بنشر ثقافة الحوار والسلام.

ويلتقي موفد العاهل السعودي، في وقت لاحق اليوم، مع رئيس الحكومة الجديدة سعد الحريري، وعدد آخر من المسؤولين في بيروت.

وتأتي زيارة العلولا لبيروت بعد زيارة كل من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وعرض ظريف، خلال زيارته، التي بدأت الأحد واستمرت يومين، مساعدة لبنان في قطاعات الاقتصاد والأمن والصحة.

وتدعم السعودية قوى سياسية لبنانية، بقيادة تيار "المستقبل" بزعامة الحريري، في مواجهة قوى لبنانية أخرى، يقودها "حزب الله"، وتحظى بدعم إيران.