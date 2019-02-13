بعد رصده بعدة مناطق.. #الصحة توجه عدة نصائح لتجنب الإصابة بـ #كورونا

صحيفة الخليج الالكترونية

وجهت وزارة الصحة، عدة نصائح للوقاية من “فيروس كورونا”؛ المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وذلك بعد رصده في أكثر من منطقة بالمملكة.

وأوضحت الوزارة، أن الإبل هي الحاضن الرئيسي لهذا الفيروس، داعية إلى عدم الاتصال المباشر أو غير المباشر بالإبل أو محيطها أو منتجاتها.

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وطالبت الوزارة بتجنب ملامسة الإبل أو شرب حليبها غير المغلي، كذلك تجنب الاختلاط المباشر مع المصابين.

وكان مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة كشف أمس عن تسجيل 24 حالة إصابة بفيروس “كورونا” في عدد من مدن المملكة خلال أسبوع، من بينها حالة وفاة واحدة في وادي الدواسر، وأن 7 حالات سجلت الجمعة الماضية.