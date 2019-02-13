شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة «السعودية تبرمج» تعلن تأهيل مليون مواطن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

كشفت وكيلة عمادة تقنية المعلومات وأستاذ مساعد كلية الحاسب الآلي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتورة سارة الحمود، أن مبادرة ومنصة «السعودية تبرمج» استقطبت ما يزيد على 1000000 مبرمج ومتدرب؛ 53% منهم من الإناث، و2% ممن تجاوزوا الـ65 عاماً، بينما سوّق لهذه المبادرة في دورتها الثانية التي اختتمت في الرياض أخيرا، أكثر من 18000 سفير حول العالم ممن تدربوا ودربوا غيرهم.

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وأكدت الحمود – وفقا لـ”عكاظ” – أن المشاركين قدموا من أكثر من 190 قرية ومحافظة ومدينة بالمملكة، مشيرة إلى أن الدورة الأولى للمنصة شهدت تسجيل ما يزيد على 300000 مبرمج ومتدرب، ما يعني أنها تجد إقبالا كبيرا من الشابات والشباب السعوديين، لا سيما أن المنصة التي أعلنتها «مسك الخيرية» بشراكة وزارتي الاتصالات وتقنية المعلومات والتعليم، تفتح آفاقا جديدة لتحسين المستقبل المهني والتعليمي للمتدربين بشكل عام.

واعتبرت الحمود «السعودية تبرمج» وثبة نوعية على المستوى الوطني والإقليمي والاجتماعي، باعتبارها منصة إلكترونية مفتوحة لتعليم الأطفال والشباب والناشئين مبادئ البرمجة مجانا، ومن بيوتهم، كما تدعم فهم ما حولنا من حواسيب، وهواتف، وألعاب إلكترونية، وإنتاجها في المستقبل القريب بدلا من استهلاكها فقط.

إضافة إلى تسهيل إنشاء الشركات التقنية الناشئة، ما يوفر الوقت والجهد والمال، مع تحسين الإبداع والابتكار، بمنح مفاتيح مختلفة لتصميم منتجات وألعاب مبتكرة، معتمدة على حل المسائل البرمجية بالبحث والتركيز، وتنمية التعاون والتعلم الذاتي، ما ينمي قدرة المشاركين على حل المشكلات والتفكير المنطقي والتحليلي والناقد.