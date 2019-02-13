شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطن ظهر في مقطع «سحل كلب» بمركبته في جازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ألقت الجهات الأمنية بمنطقة جازان القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بتعذيب كلب، عبر ربطه بمركبة وسحله في أحد الشوارع، وهو الأمر الذي أثار استياءً واسعًا على مواقع وشبكات التواصل.

وأوضح الأمن العام في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر أن “شرطة جازان تقبض على مواطن في العقد الرابع من العمر لقيامه بتعمُّد إيذاء حيوان، وتتخذ الإجراءات النظامية بشأنه”.

وأشارت المصادر إلى أنَّ الجهات الأمنية تمكّنت من القبض على المواطن بمحافظة أحد المسارحة، وتمَّ تحويله إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم.