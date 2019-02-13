انت الان تتابع بينهم أطفال.. مقتل وإصابة 70 مدنيا في قصف بسوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شن طيران التحالف الدولي بقيادة أمريكا، اليوم، غارة جوية على الأراضي السورية تحت ذريعة محاربة إرهابيي تنظيم داعش الإرهابي، حيث قصف بلدة الباغوز بريف دير الزور، مما أسفر عن ارتقاء وجرح عشرات المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، إذ أفادت مصادر محلية، بمقتل وجرح 70 مدنيا على الأقل معظمهم من الأطفال والنساء على أطراف بلدة الباغوز، نتيجة غارات لطيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة من خارج مجلس الأمن، لافته إلى أن الغارات استهدفت مخيما يضم مئات المدنيين الفارين من قصف التحالف وإرهاب داعش التكفيري، وفقًا لما ذكرته وكالة سانا السورية.

ولفتت المصادر، إلى أن الغارات استهدفت مخيما يضم مئات المدنيين الفارين من قصف التحالف وإرهاب داعش التكفيري، موضحة أن عدد الشهداء مرشح للزيادة بسبب الحالات الحرجة للجرحى وصعوبة إسعافهم بسبب استمرار القصف. يأتي هذا القصف بعد ساعات من ارتكاب طيران التحالف الدولي مجرزة قتل فيها 24 مدنيا غالبيتهم من الأطفال