بينهم أطفال.. مقتل وإصابة 70 مدنيا في قصف بسوريا

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شن طيران التحالف الدولي بقيادة أمريكا، اليوم، غارة جوية على الأراضي السورية تحت ذريعة محاربة إرهابيي تنظيم داعش الإرهابي، حيث قصف بلدة الباغوز بريف دير الزور، مما أسفر عن ارتقاء وجرح عشرات المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، إذ أفادت مصادر محلية، بمقتل وجرح 70 مدنيا على الأقل معظمهم من الأطفال والنساء على أطراف بلدة الباغوز، نتيجة غارات لطيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة من خارج مجلس الأمن، لافته إلى أن الغارات استهدفت مخيما يضم مئات المدنيين الفارين من قصف التحالف وإرهاب داعش التكفيري، وفقًا لما ذكرته وكالة سانا السورية.
ولفتت المصادر، إلى أن الغارات استهدفت مخيما يضم مئات المدنيين الفارين من قصف التحالف وإرهاب داعش التكفيري، موضحة أن عدد الشهداء مرشح للزيادة بسبب الحالات الحرجة للجرحى وصعوبة إسعافهم بسبب استمرار القصف. يأتي هذا القصف بعد ساعات من ارتكاب طيران التحالف الدولي مجرزة قتل فيها 24 مدنيا غالبيتهم من الأطفال
ولفتت المصادر، إلى أن الغارات استهدفت مخيما يضم مئات المدنيين الفارين من قصف التحالف وإرهاب داعش التكفيري، موضحة أن عدد الشهداء مرشح للزيادة بسبب الحالات الحرجة للجرحى وصعوبة إسعافهم بسبب استمرار القصف.
يأتي هذا القصف بعد ساعات من ارتكاب طيران التحالف الدولي مجرزة قتل فيها 24 مدنيا غالبيتهم من الأطفال فى قرية الباغوز.
وتقود الولايات المتحدة تحالفا من خارج مجلس الأمن بزعم محاربة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، في حين استهدفت معظم غارات هذا التحالف السكان المدنيين وتسببت بعشرات المجازر وتدمير البنية التحتية والمنشآت الحيوية، بالإضافة إلى تدمير مدينة الرقة بشكل شبه كامل.
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