انت الان تتابع تركيا.. اعتقال 1112 شخصًا لصلتهم بجولن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أمرت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، باعتقال 1112 شخصًا، للاشتباه في صلتهم بشبكة رجل الدين فتح الله جولن، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يتهمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتدبير محاولة الانقلاب ضده في 2016، إذ تعد هذه الإجراءات من بين كبرى العمليات التي تشنها تركيا ضد من تشتبه بأنهم يدعمون جولن منذ الانقلاب الفاشل الذي راح ضحيته 250 شخصا، وقالت شبكة «سي.إن.إن ترك» إن العملية تركزت على العاصمة أنقرة، لكنها شملت أيضا 76 إقليما، ولم ترد بعد تفاصيل إضافية.

وكانت تركيا قد اعتقلت 100 جندي، في وقت سابق، للاشتباه في صلتهم بشبكة فتح الله جولن، المقيم في الولايات المتحدة. وقالت وكالة الأناضول التركية للأنباء، إن أوامر الاعتقال جاءت نتيجة لتحقيقات بشأن اتصالات جرت عبر هواتف عامة تعمل بمقابل نقدي بين أفراد يشتبه بأنهم أعضاء في شبكة جولن، متابعة أن العمل جار لتنفيذ