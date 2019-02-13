تركيا.. اعتقال 1112 شخصًا لصلتهم بجولن

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أمرت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، باعتقال 1112 شخصًا، للاشتباه في صلتهم بشبكة رجل الدين فتح الله جولن، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يتهمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتدبير محاولة الانقلاب ضده في 2016، إذ تعد هذه الإجراءات من بين كبرى العمليات التي تشنها تركيا ضد من تشتبه بأنهم يدعمون جولن منذ الانقلاب الفاشل الذي راح ضحيته 250 شخصا، وقالت شبكة «سي.إن.إن ترك» إن العملية تركزت على العاصمة أنقرة، لكنها شملت أيضا 76 إقليما، ولم ترد بعد تفاصيل إضافية.
وكانت تركيا قد اعتقلت 100 جندي، في وقت سابق، للاشتباه في صلتهم بشبكة فتح الله جولن، المقيم في الولايات المتحدة. وقالت وكالة الأناضول التركية للأنباء، إن أوامر الاعتقال جاءت نتيجة لتحقيقات بشأن اتصالات جرت عبر هواتف عامة تعمل بمقابل نقدي بين أفراد يشتبه بأنهم أعضاء في شبكة جولن، متابعة أن العمل جار لتنفيذ
وكانت تركيا قد اعتقلت 100 جندي، في وقت سابق، للاشتباه في صلتهم بشبكة فتح الله جولن، المقيم في الولايات المتحدة.
وقالت وكالة الأناضول التركية للأنباء، إن أوامر الاعتقال جاءت نتيجة لتحقيقات بشأن اتصالات جرت عبر هواتف عامة تعمل بمقابل نقدي بين أفراد يشتبه بأنهم أعضاء في شبكة جولن، متابعة أن العمل جار لتنفيذ الاعتقالات بحق المطلوب اعتقالهم.
وتنفذ الشرطة التركية مداهمات بشكل منتظم ضد أنصار مزعومين لجولن منذ انقلاب يوليو 2016 الفاشل الذي أودى بحياة 250 شخصا، إذ ينفي جولن ضلوعه في الأمر.
يشار إلى أن أكثر من 77 ألف تركي في انتظار المحاكمة في حين تم عزل أو تسريح 150 ألفا من الموظفين المدنيين والعسكريين كجزء من عمليات التطهير التي نفذتها الحكومة بعد الانقلاب.(التفاصيل)
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