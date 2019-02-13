تويوتا تطرح سيارة لاند كروزر بمحرك v8

تستعد شركة تويوتا للكشف عن نسخة جديدة من سيارتها Land Cruiser الشهيرة بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2019، مع توقعات بمنح هذه النسخة من الطراز محركا رياضيا قويا للمرة الأولى.

وذكرت الشركة اليابانية، في تقرير نقلته عنها الصحف المهتمة بأخبار السيارات، أن النسخة الجديدة من طراز Land Cruiser قد تطرح بمحرك من فئة V8، وفقا للعين الإخبارية.

ونقل موقع "موتور وان" عن مجلة Best Car اليابانية، أن إضافة هذا المحرك للنسخة الجديدة من Land Cruiser تأتي ضمن مساعي الشركة لمنح سياراتها المستقبلية الصبغة الرياضية.

وكشف الموقع أن هذه التعديلات بطراز Land Cruiser المرتقب تعود بالفائدة على سيارات أخرى تابعة لشركة تويوتا مثل طراز لكزس LX، الذي يحصل على تحديث في قوة محركه ترفع من كفاءته وسرعتها مقارنة بنسخه السابقة.

كانت شركة تويوتا طرحت نسخة تجريبية لطراز Land Cruiser باسم Heritage، استعدادا لطرح النسخة النهائية خلال نهاية العام الجاري.