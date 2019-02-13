هل النحل يمكنه إجراء عمليات حسابية؟

ذكر علماء في جامعة رميت في أستراليا أن النحل يمكنه تعلم الحساب والقيام بعمليات الطرح والجمع إذا تم تدريبه عليها، لينضم بذلك إلى كائنات تمتلك القدرة نفسها مثل الشمبانزي والعناكب، وكانت دراسات سابقة توصلت إلى أن النحل قادر على القيام بمهام معقدة، وتعلم مهارات مختلفة، وفقا للعين الإخبارية.

وأوضح العلماء في دراسة نشرتها مجلة "ساينس أدفانس" العلمية، أن اكتشاف قدرة النحل على إجراء عمليات حسابية له تداعيات على تطور الذكاء الاصطناعي، حسبما ذكرت "سي إن إن" الأمريكية.

وقال سكارليت هوارد مؤلف الدراسة: "إن الاكتشاف يمنحنا نظرة حول إمكانية تصنيع أجهزة كمبيوتر أكثر بساطة تقوم بمهام بكفاءة أعلى وربما جعلها أكثر عملية في استخدام الطاقة".

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وأخضع العلماء 14 نحلة لتجربة تتمثل في التعرف على لونين يمثلان عمليتي الطرح والجمع هما الأصفر والأزرق، ثم تم إدخالهم إلى متاهة شاهدوا عند مدخلها مجموعة من العينات تحتوي على عدد من الأشكال الزرقاء أو الصفراء، ثم حلقوا من فتحة واختاروا ما بين خيارين محتملين: إذا كانت العناصر التي رأوها لأول مرة زرقاء، فعلى النحل اختيار "جمع"، وإذا كانت الأشكال صفراء، فسيحتاج النحل إلى اختيار "طرح".

وأُجريت للنحل 100 اختبار تمت مكافأتهم خلالهم بقطرة من ماء المحلي للاختيار الصحيح ومعاقبتهم على الاختيار الخاطئ مع قطرة من محلول، واستطاع النحل الإجابة بشكل صحيح بنسبة تتراوح مابين 63٪ إلى 72٪.

وأوضح العلماء أن النحل قد لا يستفيد بشكل مباشر من القيام بعمليات حسابية، إلا أن تلك القدرة يمكن أن تساعده على تذكر صفات الزهور مثل اللون أو الشكل أو الحجم.