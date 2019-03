بعد بيان النائب العام..ما عقوبة نشر مقاطع فاضحة في قضية المخرج الشهير؟

دبي - بواسطة محمد فارس © Thomson Reuters Egyptian security forces stand guard outside the court during the trial of human rights lawyer and ex-presidential candidate, Khaled Ali in Cairo, Egypt, January 3, 2018. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

قرَّر النائب العام المستشار نبيل صادق، تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحجب المواقع التي تبث أي صور أو مواد مسجلة أو مقاطع فيلمية منافية للآداب، وإخطار النيابة العامة بالمواقع التي تخالف القرار.

يأتي ذلك تزامنًا مع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضيتين رقمي 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر، و8242 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر، والمعروفة إعلاميًا بـ"الفيديوهات الإباحية" المتعلقة بالمخرج خالد يوسف.

وعن العقوبات التي تلحق بمن يخالف القرار وينشر موادا إباحية، قالت الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذ القانون الجنائي، إن نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور أو جريمة الفعل الفاضح العلني.

وأشارت فوزية في حديثها لـ"الوطن" أن عقوبة التحريض على نشر الفسق تصل إلى الحبس 3 سنوات ولا تقل عن 3 أشهر، طبقًا للمادة رقم 11 لسنة 2011 من قانون العقوبات.

وأضافت أستاذة القانون الجنائي أن جريمة الفعل الفاضح العلني عقوبتها تصل إلى الحبس لمدة سنة أو غرامة لا تتجاوز 300 جنيه ولا تقل عن 3 أشهر.