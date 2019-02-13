بعد بيان النائب العام..ما عقوبة نشر مقاطع فاضحة في قضية المخرج الشهير؟

قرَّر النائب العام المستشار نبيل صادق، تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحجب المواقع التي تبث أي صور أو مواد مسجلة أو مقاطع فيلمية منافية للآداب، وإخطار النيابة العامة بالمواقع التي تخالف القرار.
يأتي ذلك تزامنًا مع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضيتين رقمي 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر، و8242 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر، والمعروفة إعلاميًا بـ"الفيديوهات الإباحية" المتعلقة بالمخرج خالد يوسف.
وعن العقوبات التي تلحق بمن يخالف القرار وينشر موادا إباحية، قالت الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذ القانون الجنائي، إن نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور أو جريمة الفعل الفاضح العلني.
وأشارت فوزية في حديثها لـ"الوطن" أن عقوبة التحريض على نشر الفسق تصل إلى الحبس 3 سنوات ولا تقل عن 3 أشهر، طبقًا للمادة رقم 11 لسنة 2011 من قانون العقوبات.
وأضافت أستاذة القانون الجنائي أن جريمة الفعل الفاضح العلني عقوبتها تصل إلى الحبس لمدة سنة أو غرامة لا تتجاوز 300 جنيه ولا تقل عن 3 أشهر.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.