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أشارت الخبيرة التقنية
في تغريدة على حسابها الشخصي في تويتر إلى إجراء انستقرام اختباراً لتوفير خاصية الرسائل المباشرة (DM) للمستخدمين عبر الويب سواء في الهاتف أو عبر سطح المكتب، حيث تعتبر الرسائل المباشرة خاصية تنفرد فيها نسختي iOS وأندرويد من التطبيق دون توفرها لمستخدمي المنصة عبر الويب.
Instagram's Direct on Web will also be available on desktop pic.twitter.com/Y3iTIdDwKV— Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 12, 2019
وتُظهر لقطة الشاشة التي عرضتها ونج ظهور أيقونة الرسائل المباشرة أعلى الواجهة الرئيسة للمنصة في نسخة الويب، والتي بدورها ستتيح للمستخدم إرسال الرسائل واستقبالها بما يشمل مشاركة المنشورات وتبادلها بين الأصدقاء تماماً كما هو معمول به عبر التطبيق في الوقت الحالي.
فيما يمكن قراءة هذا الاختبار من زواية أخرى وهي خطة الدمج التي سبق وأعلنت عنها فيسبوك الشهر الماضي لتطبيقاتها الثلاث الماسنجر وواتساب وانستقرام وتمكين المستخدمين من تبادل المراسلات فيما بينهم دون شرط توافق التطبيق بين المرسل والمستقبل، حيث أن واتساب وماسنجر توفر خاصية المراسلة عبر الويب أما انستقرام فلا لحد هذه اللحظة.
والذي قد يعني اتخاذ الشركة قراراً بالمضي قدماً في تطبيق خطة الدمج هذه عبر تجريعها للمستخدم على مراحل وبخطوات متتالية وصولا لمرادها وتفادياً لانتقاد واسع إذا ما طبقتها جملةً واحدة؛ حيث أنها سبق وأطلقت خاصية الرد على رسائل انستقرام من صندوق الوارد لصفحات فيسبوك قبل أيام.
التدوينة انستقرام تختبر إتاحة تبادل الرسائل المباشرة للمستخدمين عبر الويب ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.