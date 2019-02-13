دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

© Tech World قدمت بواسطة

أشارت الخبيرة التقنية

Instagram's Direct on Web will also be available on desktop pic.twitter.com/Y3iTIdDwKV — Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 12, 2019

في تغريدة على حسابها الشخصي في تويتر إلى إجراء انستقرام اختباراً لتوفير خاصية الرسائل المباشرة (DM) للمستخدمين عبر الويب سواء في الهاتف أو عبر سطح المكتب، حيث تعتبر الرسائل المباشرة خاصية تنفرد فيها نسختي iOS وأندرويد من التطبيق دون توفرها لمستخدمي المنصة عبر الويب.

وتُظهر لقطة الشاشة التي عرضتها ونج ظهور أيقونة الرسائل المباشرة أعلى الواجهة الرئيسة للمنصة في نسخة الويب، والتي بدورها ستتيح للمستخدم إرسال الرسائل واستقبالها بما يشمل مشاركة المنشورات وتبادلها بين الأصدقاء تماماً كما هو معمول به عبر التطبيق في الوقت الحالي.

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فيما يمكن قراءة هذا الاختبار من زواية أخرى وهي خطة الدمج التي سبق وأعلنت عنها فيسبوك الشهر الماضي لتطبيقاتها الثلاث الماسنجر وواتساب وانستقرام وتمكين المستخدمين من تبادل المراسلات فيما بينهم دون شرط توافق التطبيق بين المرسل والمستقبل، حيث أن واتساب وماسنجر توفر خاصية المراسلة عبر الويب أما انستقرام فلا لحد هذه اللحظة.

والذي قد يعني اتخاذ الشركة قراراً بالمضي قدماً في تطبيق خطة الدمج هذه عبر تجريعها للمستخدم على مراحل وبخطوات متتالية وصولا لمرادها وتفادياً لانتقاد واسع إذا ما طبقتها جملةً واحدة؛ حيث أنها سبق وأطلقت خاصية الرد على رسائل انستقرام من صندوق الوارد لصفحات فيسبوك قبل أيام.

التدوينة انستقرام تختبر إتاحة تبادل الرسائل المباشرة للمستخدمين عبر الويب ظهرت أولاً على عالم التقنية.