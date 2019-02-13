دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع أوضح الصور لتصميم هاتف LG G8 ThinQ قبل الإعلان الرسمي ظهر على التقنية بلا حدود.

قبل أن ينطلق مؤتمر LG رسمياً خلال شهر فبراير، كشف عن أوضح صور G8 ThinQ التي تستعرض تصميم الهاتف كما كشفت التسريبات أيضاً عن المواصفات التي تقدم من LG هذا العام في إصداراها المميز.

نشر Evan Blass أحدث الصور التي تكشف عن تصميم هاتف G8 ThinQ والتغييرات التي تطرأ على الإصدار القادم مقارنة بالإصدار السابق من الشركة G7 ThinQ، حيث يظهر هاتف G8 ThinQ في التسريبات باللون الأسود، إلا أن التغييرات التي تأتي في التصميم لا تظهر بشكل كبير في الجهة الأمامية للهواتف، حيث يتميز كلا الهاتفين بنفس تصميم النتوء العلوي في الشاشة.

وتأتي الإطارات المميزة لشاشة G8 ThinQ بحجم أنحف مقارنة بإصدار العام الماضي، بينما يأتي التغيير الأوضح في الجهة الخلفية من تصميم الهاتف، حيث يضم هاتف G8 ThinQ كاميرة خلفية مزدوجة مع مستشعر للبصمة أيضاً، إلا أن تصميم الكاميرة المزدوجة يأتي بشكل أفقي وحجم أصغر هذا العام.

أيضاً يضم هاتف G8 ThinQ مدخل للسماعات 3.5مم إلى أسفل هاتف G8 ThinQ، وهي أحد المواصفات المطلوبة من المستخدمين حتى الآن، لذا تأتي بها سامسونج أيضاً في هواتفها المميزة هذا العام.

المواصفات المتوقعة لهاتف G8 ThinQ

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يأتي هاتف G8 ThinQ بشاشة OLED بحجم 6.1 إنش، مميزة بجودة عرض 1440 في 3120 بيكسل، كما يأتي بنظام تشغيل Android 9 Pie مثبت مسبقاً، كما يدعم الهاتف مقاومة الماء والأتربة.

أيضاً من المقرر أن ينطلق هاتف G8 ThinQ هذا العام برقاقة معالج Snapdragon 855، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين من خلال بطاقة ذاكرة خارجية microSD، كما أشار تقرير مؤخراً إلى أن هاتف G8 ThinQ يضم هذا العام بطارية بقدرة 3400 mAh.

يذكر أن الموعد المحدد للإعلان الرسمي عن الهاتف لم يكشف عنه رسمياً حتى الآن، إلا أن التوقعات تشير إلى 28 من فبراير الجاري، على أن ينطلق الهاتف إلى الأسواق في شهر مارس، أيضاً يأتي الهاتف بسعر 900 دولار وفقاً لتسريبات نشرت من كندا مؤخراً.

المصدر

هذا الموضوع أوضح الصور لتصميم هاتف LG G8 ThinQ قبل الإعلان الرسمي ظهر على التقنية بلا حدود.