دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تحديث ثوري قادم لخرائط جوجل.. لن تضل وجهتك مجددًا

كشفت تقارير تقنية أن شركة جوجل تعمل حاليًا على تحديث ثوري جديد لخدمتها الشهيرة Google Maps أو خرائط جوجل، والذي سيكون ذو فائدة عظيمة للملايين من مستخدميه حول العالم.

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وقالت التقارير أن التحديث الجديد لخرائط جوجل يعتمد على تقنية الواقع المعزز، وذلك باستخدام عدسة كاميرا الهاتف الذكي لإرشاد المستخدم إلى الاتجاه الصحيح.

فتقنية الواقع المعزز تقوم بإسقاط أجسام ومعلومات على الصور الحقيقية التي يراها المستخم في جهازه الذكي، وبعد تطبيق هذه التقنية في التحديث المقبل لخرائط جوجل، سيتمكن المستخدم من رؤية صورة الشارع في جهازه، كما ستظهر أسهم عريضة لإرشاد الشخص الذي يسير إلى الوجهة التي يريدها.

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وأشارت التقارير إلى أن شركة جوجل أعلنت عن هذا التحديث للمرة الأولى خلال العام الماضي، مضيفة أنها تعمل حاليًا على تجربته قبل توفيره لمستخدمي خدمة خرائط جوجل.

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وكان العديد من مستخدمى جوجل مابس اشتكوا من وجود مشاكل في الخدمة الشهيرة، خاصة حينما تضعف إشارة الإنترنت، كما اشتكى البعض الآخر من إخفاق خرائط جوجل في إرشادهم إلى وجهتم بدقة، عندما تكون المسافة المتبقية عدة أمتار قليلة.المزيد:

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