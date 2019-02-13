دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع صور مسربة لسماعة Galaxy Buds باللون الأسود ظهر على التقنية بلا حدود.

إصدار جديد من سماعات سامسونج اللاسلكية يكشف عنه قريباً مع إصدارات سامسونج المميزة من الهواتف الذكية، حيث ظهرت سماعة Galaxy Buds في تسريبات مصورة باللون الأسود.

تقدم سامسونج سماعة Galaxy Buds اللاسلكية الجديدة هذا العام في عرض لطلبات الحجز المسبق للإصدارات المميزة من هواتف Galaxy S10، وهي العروض التي إعتادت أن تقدمها العملاق الكوري خلال السنوات الماضية مع إطلاق الإصدارات المميزة.

وتدعم سماعات Galaxy Buds الشحن اللاسلكي عبر هواتف S10، حيث تضم السماعة اللاسلكية هذا العام بطارية بقدرة 58 mAh فقط، بينما تقدم الحافظة قدرة 252 mAh في البطارية، حيث تعد قدرة البطارية أقل من سماعة Gear IconX التي جاءت في 2018 ببطارية 82 mAh بينما قدمت الحافظة قدرة 340mAh في البطارية.

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ومن المقرر أن تدعم سماعة Galaxy Buds نمط تشغيل مستقل، مع سعة تخزين 8 جيجا بايت يمكن أن تدعم المستخدم في تخزين حتى 2000 أغنية على سبيل المثال، كما تأتي السماعات بتقنية البلوتوث 5.0، أيضاً لن تختلف معايير مقاومة الماء في السماعة عن IPX2 هذا العام أيضاً.

يذكر أن عرض سامسونج هذا العام بالحصول على سماعة Galaxy Buds مجاناً لطلبات الحجز المسبق لهواتف S10 ستقدم في بعض المناطق، أيضاً من المقرر أن يبدأ بيع السماعات بشكل منفصل في الأسواق في بداية شهر مارس بالتزامن مع إطلاق هواتف Galaxy S10.

المصدر

هذا الموضوع صور مسربة لسماعة Galaxy Buds باللون الأسود ظهر على التقنية بلا حدود.